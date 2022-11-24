2022 yılında Google'da en çok aratılan ünlü isimler açıklandı

15. Ryan Reynolds
Kendisi gibi oyuncu Blake Lively ile dördüncü çocuğunu bekleyen ABD'li oyuncu, Ukraynalı mültecilere yaptığı yardım, Deadpool'un devam filmiyle ilgili yaptığı kısa skeçler ve spor kulübü satın almasıyla gündeme geldi. Oyuncu, bu yıl Google'da 2 milyon 78 bin 900 kere aratıldı.
14. Harry Styles
One Direction grubundan ayrılarak solo kariyerinde hızlı bir yükseliş yakalayan İngiliz şarkıcı, başrolünde yer aldığı Merak Etme Sevgilim filmi ve filmin yönetmeni Olivia Wilde birlikteliğiyle uzun süre konuşuldu. Styles, bu yıl 2 milyon 99 bin 300 kere aratıldı.
13. Taylor Swift
Yeni çıkardığı Midnights albümü ile Spotify’de rapçi Drake’i geçerek rekor kıran, dünya turnesi bilet satışlarında patlama yaşayan ve Amerikan Müzik Ödülleri'nde gecenin yıldızı olan şarkıcı bu yıl 2 milyon 100 bin 400 kere aratıldı.
12. Stephen Curry
Geçen yıl Golden State Warriors'u dördüncü NBA şampiyonluğuna taşıyan Stephen Curry'nin sponsoru ile imzalayadığı anlaşma ile milyarderler listesine gireceği konuşuluyordu. Oyuncu, bu yıl 2 milyon180 bin 900 kez Google'da aratıldı.
11. LeBron James
Servetinin 1 milyar doları aşmasıyla LeBron James aktif basketbol hayatına devam ederken milyarderler listesine giren ilk basketbolcu oldu. James bu yıl 2 milyon 349 bin kere aratıldı.
10. Zendaya
Hollywood'un bu yıl gözdesi olan ABD'li oyuncu, HBO dizisi Euphoria'nın başarısı, Valentino'nun ve Bulgari'nin marka yüzü olması ve Spiderman serisindeki rol arkadaşı Tom Holland birlikteliğiyle çok konuşuldu. 25 yaşındaki oyuncu, bu yıl Google'da 2 milyon 718 bin 300 kere aratıldı.
9. Millie Bobby Brown
İngiliz oyuncunun başrolünde yer aldığı Stranger Things dizisi Squid Game'den sonra 1 milyar saat izlenme rekorunu aşan 2. dijital yapım oldu. Oyuncu, öte yandan Jon Bon Jovi'nin oğlu Jake Bongiovi birlikteliğiyle gündeme geldi. Brown, bu yıl 2 milyon 782 bin 600 kez Google'da aratıldı.
8. Will Smith
2022 Oscar Ödülleri'de sahneye çıkarak o gece sunuculuk yapan Chris Rock'a tokat atan Will Smith, bu yıl Google'da 3 miyon 155 bin 900 kez aratıldı.
7. Elon Musk
Twitter'ı satın almasıyla sık sık gündeme gelen Tesla ve SpaceX'in kurucusu, bu yıl Google'da 3 milyon 193 bin kere aratıldı.
6. Pete Davidson
Saturday Night Live yıldızı, Kim Kardashain birlikteliği sayesinde 3 milyon 291 bin kere Google'da aratıldı.
5. Kim Kardashian
Bu yılki Met Gala’da Marilyn Monroe'nun ikonik kıyafetini giymesiyle çok konuşulan yıldız, The Kardashians adlı reality show programı, Skims markası ve Kanye West ayrılığıyla sık sık gündeme geldi. Kardashian, bu yıl Google'da 3 milyon 479 bin 700 kere aratıldı.
4. Tom Brady
2009 yılında dünyaevine girdiği Brezilyalı model Gisele Bündchen ile ani bir kararla yollarını ayıran Tom Brady 4 milyon 61 bin 900 kere Google'da aratıldı.
3. Kraliçe III. Elizabeth
96 yaşında hayatını kaybeden ve İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanına sahip olan Kraliçe Elizabeth bu yıl 4 milyon 294 bin 300 kere aratıldı.
2. Johnny Depp
Google aramalarının zirvesini eski eşi Amber Heard ile paylaşan oyuncu, açtığı karalama davasındaki zaferi, konserleri ve yeni film projeleriyle gündeme geldi. Oyuncu, 5 milyon 565 bin 100 kere Google'da aratıldı.
1. Amber Heard
ABD'li oyuncu Johnny Depp ile boşanma süreci tüm dünya tarafından izlenen oyuncu, karalama davasındaki söylemleri ve Depp'in kendisi hakkında ortaya attığı iddialarla kuşkusuz bu yılın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Ünlü oyuncu bu yıl 5 milyon 651 bin 700 kere aratıldı.