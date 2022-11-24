2022 yılında Google'da en çok aratılan ünlü isimler açıklandı

15. Ryan Reynolds

Kendisi gibi oyuncu Blake Lively ile dördüncü çocuğunu bekleyen ABD'li oyuncu, Ukraynalı mültecilere yaptığı yardım, Deadpool'un devam filmiyle ilgili yaptığı kısa skeçler ve spor kulübü satın almasıyla gündeme geldi. Oyuncu, bu yıl Google'da 2 milyon 78 bin 900 kere aratıldı.