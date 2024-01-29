Aramalarda adı bile çıkmıyor! Taylor Swift'in yapay zeka ile oluşturulan görüntüleri gündemde

BEYAZ SARAY’DAN YASAL DÜZENLEME

Şarkıcının sahte görüntülerinin yayılması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Tepkilerin ardından Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, durumun endişe verici olduğunu ve ABD yönetiminin "yasal önlem" yoluyla çözüm bulma çalışmaları içerisinde olduğunu belirtti. Pierre ayrıca, ABD yönetiminin yapay zeka ve internet ortamında yaşanan bir dizi problemlerle ilgili çalışma yaptığının altını çizdi.