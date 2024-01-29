Aramalarda adı bile çıkmıyor! Taylor Swift'in yapay zeka ile oluşturulan görüntüleri gündemde

Ünlü şarkıcı Taylor Swift’in yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen içerikli görüntülerinin yayılmasının ardından X platformunda şarkıcı hakkındaki tüm aramalar engellendi.

Aramalarda adı bile çıkmıyor! Taylor Swift'in yapay zeka ile oluşturulan görüntüleri gündemde - 1

Müzik kariyeri boyunca aldığı ödüllerle tarihe geçen ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in yapay zeka ile yapılan fotoğraları sosyal medyada büyük ses getirdi.

Dünyaca ünlü yıldızın yapay zeka ile yapılan müstehcen görselleri kısa sürede Twitter'da (X) yayıldı. Şarkıcının sahte fotoğrafları milyonlarca kez görüntülendi. Fotoğraflar kısa sürede platformdan kaldırıldı.

N-LIFE HABERLERİ

Aramalarda adı bile çıkmıyor! Taylor Swift'in yapay zeka ile oluşturulan görüntüleri gündemde - 2

BEYAZ SARAY’DAN YASAL DÜZENLEME

Şarkıcının sahte görüntülerinin yayılması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Tepkilerin ardından Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, durumun endişe verici olduğunu ve ABD yönetiminin "yasal önlem" yoluyla çözüm bulma çalışmaları içerisinde olduğunu belirtti. Pierre ayrıca, ABD yönetiminin yapay zeka ve internet ortamında yaşanan bir dizi problemlerle ilgili çalışma yaptığının altını çizdi.

Aramalarda adı bile çıkmıyor! Taylor Swift'in yapay zeka ile oluşturulan görüntüleri gündemde - 3

ARAMALAR ENGELLENDİ

Swift'in deepfake fotoğrafları kısa sürede kaldırılsa da artık şarkıcıyı X platformunda bulmak mümkün değil. Platform tüm "Taylor Swift" aramalarını durdurdu.

Aramalarda adı bile çıkmıyor! Taylor Swift'in yapay zeka ile oluşturulan görüntüleri gündemde - 4

GEÇİCİ TEDBİR

Cumartesi gününden bu yana, "Taylor Swift" hakkında arama yapanlar, hata mesajıyla karşılaşıyor.

X'in operasyon lideri Joe Benarroch, bu durumun geçici olduğunu ve güvenlik amacıyla yapıldığını söyledi.

Şarkıcının müstehcen fotoğrafları geçtiğimiz çarşamba günü yayınlandı ve 19 saat içinde 27 milyon kez görüntülendi.

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