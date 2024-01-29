Aramalarda adı bile çıkmıyor! Taylor Swift'in yapay zeka ile oluşturulan görüntüleri gündemde
Ünlü şarkıcı Taylor Swift’in yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen içerikli görüntülerinin yayılmasının ardından X platformunda şarkıcı hakkındaki tüm aramalar engellendi.
Müzik kariyeri boyunca aldığı ödüllerle tarihe geçen ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in yapay zeka ile yapılan fotoğraları sosyal medyada büyük ses getirdi.
Dünyaca ünlü yıldızın yapay zeka ile yapılan müstehcen görselleri kısa sürede Twitter'da (X) yayıldı. Şarkıcının sahte fotoğrafları milyonlarca kez görüntülendi. Fotoğraflar kısa sürede platformdan kaldırıldı.