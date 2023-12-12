Berkay kızının üzerine düşen mobilya nedeniyle firmaya ayıplı mal davası açtı

"ÜRÜNLER ÖZEL SİPARİŞTİ"

Şarkıcının menajeri Okan Genç de tanık olarak verdiği ifadesinde, mobilya şirketiyle anlaşma sonrasındaki süreci Özlem Ada Şahin ile birlikte yönettiklerini, teslimat tarihinin sürekli olarak değiştiğini söyledi.

Genç, "Getirilen ürünler hatalı, kusurlu ve kalitesizdi. Sanırım yetiştirebilmek için acele etmişler. Belli başlı eksikler vardı. Sonrasında talihsiz bir olay yaşandı. Mobilyalarında kenarlarında köşelerinde çizikler vardı kullanılmış gibiydi. Ürünler özel siparişti. Çocuk odası daha özel bir siparişti hem yatak, hem de oyun odası şeklindeydi" dedi. Berkay Şahin'in avukatı Sergen Ali Neli, "Oda takımlarının montajı sonrasında ürünlerin ayıplı olduğu görüldü ve bu durum davalı şirket yetkililerine bildirildi. Ancak davalı şirket yetkilisi, mağduriyeti gidermeye yönelik girişimde bulunmadı. Bu nedenle ihtarname gönderdik. İhtarnameden 10 gün sonra çocuğun yaralanması olayı gerçekleşti. Bilirkişi raporunda da inceleme yapılan iki odanın ürünlerinin ayıplı olduğu tespit edildi. Çocuk odasının atılmış olması nedeniyle inceleme yapılamadı" dedi.