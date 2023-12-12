Berkay kızının üzerine düşen mobilya nedeniyle firmaya ayıplı mal davası açtı
Şarkıcı Berkay, 6 yaşındaki kızının üzerine düşerek yaralanmasına sebep olduğunu iddia ettiği mobilyanın üreticisine karşı malın ayıplı olduğu iddiasıyla dava açtı.
Şarkıcı Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin, geçtiğimiz yıl İstanbul’da yeni bir eve taşınmaları nedeniyle mobilya aldı. Teslimattan yaklaşık bir ay sonra Kasım 2022’de çiftin 6 yaşındaki kızı Arya, çocuk odasında ranzasına çıkarken kaza geçirdi.
Tutunduğu mobilya parçası ayrılınca yere düşen Arya'nın üzerine de mobilya parçaları düştü. Kızının yaralanması sonrasında Özlem Ada Şahin, sosyal medya hesabından kazayı duyurarak mobilya firmasına dava açacaklarını açıklamıştı.