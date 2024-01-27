Beyaz Saray’dan Taylor Swift'in müstehcen görsellerine yasal düzenleme
Ünlü Şarkıcı Taylor Swift’in yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen içerikli görüntüleri sosyal medyada tepkilere neden oldu. Tepkilerin ardından Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, durumun endişe verici olduğunu ve ABD yönetiminin ‘yasal önlem’ yoluyla çözüm bulma çalışmaları içerisinde olduğunu belirtti.
Beyaz Saray'dan, Taylor Swift’in yapay zeka tarafından oluşturulan sahte müstehcen içerikli görüntüleri ile ilgili açıklama yapıldı.