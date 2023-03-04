Billie Eilish: Tüm sosyal medya uygulamalarını telefonumdan sildim

"İnternetle ilgili beni korkutan bir diğer şey de sizi ne kadar saf yaptığı" diyen Eilish, "İnternette okuduğum her şeye inanıyorum. Ben de. Bunun aptalca olduğunu biliyorum ve bunu yapmamalıyım çünkü hepsinin doğru olmadığına dair kanıtım var; neredeyse hiçbiri doğru değil" ifadelerini kullandı.