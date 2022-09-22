Brad Pitt dünyanın en yakışıklı erkeğini açıkladı

Dünyanın en yakışıklı aktörleri arasında gösterilen Brad Pitt, Vogue dergisine verdiği röportajda kendisi için “dünyanın en yakışıklı erkeği”ni açıkladı. 58 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, geçmiş ve bugün için hep aynı kişiyi dünyanın en yakışıklı erkeği olarak gördüğünü söyledi.