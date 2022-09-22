Brad Pitt dünyanın en yakışıklı erkeğini açıkladı

Dünyanın en yakışıklı aktörleri arasında gösterilen Brad Pitt, verdiği bir röportajda, kendisi için “dünyanın en yakışıklı erkeği”nin kim olduğunu söyledi.

Brad Pitt dünyanın en yakışıklı erkeğini açıkladı - 1

Dünyanın en yakışıklı aktörleri arasında gösterilen Brad Pitt, Vogue dergisine verdiği röportajda kendisi için “dünyanın en yakışıklı erkeği”ni açıkladı. 58 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, geçmiş ve bugün için hep aynı kişiyi dünyanın en yakışıklı erkeği olarak gördüğünü söyledi.

Brad Pitt dünyanın en yakışıklı erkeğini açıkladı - 2

"EN YAKIŞIKLI ERKEK GEORGE CLOONEY"

Pitt, en yakışıklı erkek olarak uzun zamandır yakın arkadaşı olan George Clooney’nin ismini verdi. “Bugün için birinin adını vereceksem George Clooney demek zorundayım, çünkü neden olmasın!” diye konuştu.

Brad Pitt dünyanın en yakışıklı erkeğini açıkladı - 3

"EN İYİ OYUNCU PAUL NEWMAN"

Pitt, oyuncular dünyasında ise en iyi ismin, 2008’de hayatını kaybeden Paul Newman olduğunu söyledi.

Brad Pitt dünyanın en yakışıklı erkeğini açıkladı - 4

HEYKELTRAŞ OLDU

Pitt, oyunculuk kariyerinin yanı sıra heykeltraş kimliğiyle ilk defa sanat eserlerini görücüye çıkarmasıyla geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti.

Finlandiya’daki Sara Hildén Sanat Müzesi’nde ilk eserlerini görücüye çıkaran Pitt, oyuncu kimliğinin yanına heykeltraşlığı ekledi.

Brad Pitt dünyanın en yakışıklı erkeğini açıkladı - 5

Yıldızın eserleri, Avusturalyalı müzisyen Nick Cave ve sanatçı Thomas Houseago’nun da eserlerinin de bulunduğu ‘We’ adlı sergide ziyarete açılıyor.

Pitt’in hazırladığı 9 eser, 15 Ocak 2023 tarihine kadar müzede sergilenecek.

Brad Pitt dünyanın en yakışıklı erkeğini açıkladı - 6

Oyuncunun 2017 yılında Angelina Jolie ayrılığı sonrası heykeltraşlığa merak saldığı biliniyor.

N-LIFE HABERLERİ

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