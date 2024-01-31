Havayolu şirketinden Taylor Swift'e jest
Ünlü şarkıcı Taylor Swift, yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen içerikli görüntülerinin yayılmasının ardından yine gündemde. United Airlines adlı havayolu şirketi, uçak seferlerinde Swift'in şarkılarına gönderme yaptı.
SUPER BOWL'A GERİ SAYIM
ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl, her yıl gündem olmayı başarıyor.
Bu yıl 58.'si düzenlenecek Super Bowl mücadelesinde Kansas City Chiefs ile San Francisco 49ers karşı karşıya gelecek.