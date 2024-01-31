Havayolu şirketinden Taylor Swift'e jest

Ünlü şarkıcı Taylor Swift, yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen içerikli görüntülerinin yayılmasının ardından yine gündemde. United Airlines adlı havayolu şirketi, uçak seferlerinde Swift'in şarkılarına gönderme yaptı.

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SUPER BOWL'A GERİ SAYIM

ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl, her yıl gündem olmayı başarıyor.

Bu yıl 58.'si düzenlenecek Super Bowl mücadelesinde Kansas City Chiefs ile San Francisco 49ers karşı karşıya gelecek.

N-LIFE HABERLERİ

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11 Şubat 2024'te gerçekleşecek Super Bowl'un devre arası şovunda ise Usher sahne alacak.

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SEVGİLİSİ SUPER BOWL'DA

Chiefs takımından Travis Kelce'nin kız arkadaşı ise Time tarafından Yılın Kişisi seçilen ünlü müzisyen Taylor Swift.

United Airlines adlı havayolu şirketi, Chiefs' takımının zaferinin ardından uçuşlarını yeniledi. Kansas City'den Las Vegas'a 6 ek sefer planlayan havayolu şirketi, Taylor Swift'e gönderme yapmayı ihmal etmedi.

Havayolu şirketinden Taylor Swift'e jest - 4

Havayolu şirketi "UA 1989" adlı iki uçuş planladı. 1989, Swift'in doğum yılı ve aynı zamanda albümünün adı.

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"UA 2287" adlı uçuş ise Swift'in "22" adlı şarkısına ve Kelce'nin forma numarası "87"ye göndermede bulunuyor.

Havayolu şirketinden Taylor Swift'e jest - 6

MAÇA YETİŞEBİLECEK Mİ?

Swift, Chiefs' takımının zafer anında sahadaydı ve sevgilisi Kelce'yi sarılarak mutluluğunu paylaştı.

Swift'in, eğer Japonya'daki konserini zamanında tamamlarsa Super Bowl'daki maçı izlemeye geleceği tahmin ediliyor.

Havayolu şirketinden Taylor Swift'e jest - 7

Bu ek seferler sayesinde toplam sefer sayısı 40'a ulaştı ve yaklaşık 14 bin kişi Super Bowl'u izlemek için Las Vegas'a gidebilecek.

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