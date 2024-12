Kırmızı etin aşırı tüketimi, tip 2 diyabet riskini artırabilir. Yapılan bazı araştırmalar, kırmızı etin insülin direncini artırabileceğini ve dolayısıyla diyabet gelişimine zemin hazırlayabileceğini ortaya koymuştur.

Kırmızı etin yüksek protein içeriği, böbrek hastalığı riski taşıyan kişilerde böbrek yükünü artırabilir. Özellikle böbrek yetmezliği riski taşıyan bireylerin fazla kırmızı et tüketmesi önerilmez. Aşırı kırmızı et tüketimi, sindirim sistemi üzerinde de baskı oluşturabilir. Yüksek miktarda et, bağırsaklarda fermantasyona yol açarak şişkinlik, gaz ve kabızlık gibi problemlere neden olabilir.