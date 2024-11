MasterChef'e veda eden isim belli oldu: Seni kendime çok yakın buluyorum

VEDA MESAJI PAYLAŞTI

Eleme sonrası sosyal medya hesabından da bir veda mesajı paylaşan Akın, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, MasterChef maceramın sonuna geldiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Yarışmaya başladığım ilk günden bu yana beni destekleyen, mesajlarıyla moral veren ve her aşamada yanımda olan herkese sonsuz teşekkürler. Sizin gibi harika bir ailem olduğu için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu yolculuk bana çok şey kattı; hem mutfakta hem de hayatın her alanında büyük bir deneyim yaşadım. Her birinizin bana verdiği güç sayesinde buraya kadar geldim. Her şey için çok teşekkürler..."