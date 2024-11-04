MasterChef'e veda eden isim belli oldu: Seni kendime çok yakın buluyorum
MasterChef Türkiye'de rekabet günden güne artıyor. 3 Kasım Pazar akşamı eleme heyecanının yaşandığı gecede; Onur, Semih, Nigar, Alper, Erim, Ezgi ve Akın yarışmada bir hafta daha kalabilmek için kıyasıya rekabet etti. Gece sonunda en başarısız tabağı yapan isim ise yarışmaya veda etti. İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...
Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te rekabet günden güne artıyor.