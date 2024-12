"KAYNAĞININ BİZ OLDUĞUMUZ BİR DUYGU"

"Aşk nedir?" sorusuna ise Lydia Tuğutlu “Bana göre ilişkide yaşadığımız aşk, bizim yarattığımız ve karşıdakinin bize hissettirdiğini sandığımız, bağımlısı haline geldiğimiz hormonal, kimyamızı değiştiren bir durum. Aşk aslında her zaman bizde var olan, kaynağının biz olduğumuz bir duygu. Her zaman hissedebileceğimiz, her şeye, herkese duyabileceğimiz 'aşk'; diğer kişiyi psikolojik şiddete maruz bırakmak, özgürlüğünü kısıtlamak asla değil. İşini aşkla yapabilirsin, çocuğunu aşkla sevebilirsin… Sevmek, beklentisiz olmalı. Sevdiğin şeyi akışına bırakırsın" yanıtını verdi.