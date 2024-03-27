Paparazziye saldırmıştı: Taylor Swift'in babası ceza almayacak

HİÇBİR MASRAFTAN KAÇMIYOR

Öte yandan, Taylor Swift'in sevgilisi Travis Kelce'nin özel jetle yaptığı uçuşlara ne kadar harcadığı ortaya çıktı. The New York Post'un haberine göre, Kelce bu süreçte toplamda 1 milyon dolardan fazla harcadı.

Şarkıcıyı görmek için ABD genelinde ve uluslararası çapta özel jetle uçuş yapan futbolcu Kelce'nin yaklaşık 1 milyon 210 bin dolar harcadığı ortaya çıktı.

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