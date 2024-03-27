Paparazziye saldırmıştı: Taylor Swift'in babası ceza almayacak

"Yılın Kişisi" seçilen ve rekor üstüne rekor kıran Taylor Swift'in babasının Avustralya'da konser sonrası bir fotoğrafçıya saldırdığı iddia edilmişti. Şarkıcının babasının hiçbir ceza almayacağı açıklandı.

Paparazziye saldırmıştı: Taylor Swift'in babası ceza almayacak - 1

Müzik kariyeri boyunca aldığı ödüllerle tarihe geçen ABD'li şarkıcı Taylor Swift bu sefer, kırdığı rekorlarla değil, babası Scott Swift ile gündeme geldi.

İddiara göre 72 yaşındaki Scott Swift, Ben McDonald isimli bir fotoğrafçıya yumruk attı.

N-LIFE HABERLERİ

Paparazziye saldırmıştı: Taylor Swift'in babası ceza almayacak - 2

Saldırıya uğrayan 51 yaşındaki McDonald'ın olay sonrası durumunun iyi olduğu ve Swift'in babasından şikayetçi olduğu belirtildi.

Saldırı suçlamasıyla gündeme gelen Scott Swift'in yargılanmayacağı açıklandı.

Paparazziye saldırmıştı: Taylor Swift'in babası ceza almayacak - 3

Yaklaşık bir aydır süren soruşturmanın tamamlandı. Swift'in herhangi bir suçlamayla karşı karşıya olmadığı ve ceza almayacağı açıklandı.

Paparazziye saldırmıştı: Taylor Swift'in babası ceza almayacak - 4

NE OLMUŞTU?

Olayda, McDonald'ın Swift'e yaklaşmayı çalıştığı esnada babası Scott'ın fotoğrafçıya saldırdığı belirtildi. Şarkıcıya yakın kaynaklar, iki kişinin şarkıcıya "saldırgan bir şekilde" yaklaşmak istediğini ve aynı kişilerin, şarkıcının ekibinden birini suya atmakla tehdit ettiğini öne sürdü.

Fotoğrafçı konuyla ilgili ABC'ye "Yüzüme yumruk attı. 23 yıldır bu işi yapıyorum hiç böyle bir şey yaşamamıştım, birinin babası beni hiç yumruklamamıştı" dedi.

Paparazziye saldırmıştı: Taylor Swift'in babası ceza almayacak - 5

HİÇBİR MASRAFTAN KAÇMIYOR

Öte yandan, Taylor Swift'in sevgilisi Travis Kelce'nin özel jetle yaptığı uçuşlara ne kadar harcadığı ortaya çıktı. The New York Post'un haberine göre, Kelce bu süreçte toplamda 1 milyon dolardan fazla harcadı.

Şarkıcıyı görmek için ABD genelinde ve uluslararası çapta özel jetle uçuş yapan futbolcu Kelce'nin yaklaşık 1 milyon 210 bin dolar harcadığı ortaya çıktı.

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