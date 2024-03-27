Paparazziye saldırmıştı: Taylor Swift'in babası ceza almayacak
"Yılın Kişisi" seçilen ve rekor üstüne rekor kıran Taylor Swift'in babasının Avustralya'da konser sonrası bir fotoğrafçıya saldırdığı iddia edilmişti. Şarkıcının babasının hiçbir ceza almayacağı açıklandı.
Müzik kariyeri boyunca aldığı ödüllerle tarihe geçen ABD'li şarkıcı Taylor Swift bu sefer, kırdığı rekorlarla değil, babası Scott Swift ile gündeme geldi.
İddiara göre 72 yaşındaki Scott Swift, Ben McDonald isimli bir fotoğrafçıya yumruk attı.