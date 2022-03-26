Prens Wiliam ve Kate Middleton Karayipler Turu'nun son durağında: İlişkiler evrime uğrar

Haberler - ntv.com.tr | 26.03.2022 - 14:59 - Son Güncelleme : 26.03.2022 - 16:27

Kraliçe’nin tahttaki 70. yılını kutlayan tur kapsamında Karayipler'e giden Prens William ve Kate Middleton çifti, Karayipler’deki son durağı Bahamalar’da resmi bir resepsiyona katıldı. Davette konuşan William, “İlişkiler zaman içinde evrime uğrar. Arkadaşlıklar devam eder” diyerek Karayip ülkelerine dostluk çağrısında bulundu.

Prens Wiliam ve Kate Middleton Karayipler Turu'nun son durağında: İlişkiler evrime uğrar - 1

Karayipler turu kapsamında Belize ve Jamaikanın ardından Bahamalar’a giden Prens William ve , önemli isimlerin konuk olduğu resmi bir resepsiyonda boy gösterdi.

Prens Wiliam ve Kate Middleton Karayipler Turu'nun son durağında: İlişkiler evrime uğrar - 2

’in tahttaki 70. yılı şerefine çıkılan Platinum Jübile turunda, Belize ve Jamaika halkının kölelik karşıtı protestolarıyla karşılaşan çift, Bahamalar’daki resepsiyonda Karayip ülkelerinin özgürlüğünü savunduğunu dile getirdi.

Prens Wiliam ve Kate Middleton Karayipler Turu'nun son durağında: İlişkiler evrime uğrar - 3

Prens William “Özgürlüğünün 60. yılını kutlayan Jamaika ve aynı şekilde bağımsızlığının 40. yılını kutlayan Belize için şunu söylemek istiyorum: Geleceğiniz hakkında verdiğiniz kararları onur ve saygıyla destekliyoruz" açıklamasında bulundu.

William, “İlişkiler zaman içinde evrime uğrar. Arkadaşlıklar devam eder” diyerek Karayip ülkelerine dostluk çağrısı yaptı. 

Prens Wiliam ve Kate Middleton Karayipler Turu'nun son durağında: İlişkiler evrime uğrar - 4

Gecedeki görünümüyle masal karakteri Sindirella’ya benzetilen 40 yaşındaki düşes, Phillipa Lepley imzalı bir elbise tercih etti.

Prens Wiliam ve Kate Middleton Karayipler Turu'nun son durağında: İlişkiler evrime uğrar - 5

Karayipler turunun ilk durakları olan Belize ve Jamaika'daki protestoları geride bırakan çift, Bahamalar'da sıcak bir şekilde karşılanmıştı.

Prens Wiliam ve Kate Middleton Karayipler Turu'nun son durağında: İlişkiler evrime uğrar - 6

Bahamalar'da tekneyle açılan çift, rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

Prens Wiliam ve Kate Middleton Karayipler Turu'nun son durağında: İlişkiler evrime uğrar - 7

Middleton, kısa şortu ve polo yaka beyaz tişörtüyle Bahamalar'ın sıcak havasının tadını çıkardı.

Sekiz günlük Karayipler turunda birbirinden şık görünüme imza atan Middleton’ın görünümleri.....

Prens Wiliam ve Kate Middleton Karayipler Turu'nun son durağında: İlişkiler evrime uğrar - 8

Düşes, Kraliçe Elizabeth'in 1954 yılında giydiği beyaz elbiseyi andıran Alexander McQueen imzalı bir elbiseyi Jamaika'daki son gününde tercih etti.

Prens Wiliam ve Kate Middleton Karayipler Turu'nun son durağında: İlişkiler evrime uğrar - 9
Prens Wiliam ve Kate Middleton Karayipler Turu'nun son durağında: İlişkiler evrime uğrar - 10

Middleton, Bahamalar'a vardığı esnada Emilia Wickstead markalı turkuaz bir elbise tercih etti.

Prens Wiliam ve Kate Middleton Karayipler Turu'nun son durağında: İlişkiler evrime uğrar - 11

Bahamalar'da yağmura yakalan düşes, Self-Portrait imzalı yeşil bir elbise giydi.

Prens Wiliam ve Kate Middleton Karayipler Turu'nun son durağında: İlişkiler evrime uğrar - 12

Düşes, Belize seyahati esnasında Jenny Packham tercih etti.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER