Prens Wiliam ve Kate Middleton Karayipler Turu'nun son durağında: İlişkiler evrime uğrar

Prens William “Özgürlüğünün 60. yılını kutlayan Jamaika ve aynı şekilde bağımsızlığının 40. yılını kutlayan Belize için şunu söylemek istiyorum: Geleceğiniz hakkında verdiğiniz kararları onur ve saygıyla destekliyoruz" açıklamasında bulundu.

William, “İlişkiler zaman içinde evrime uğrar. Arkadaşlıklar devam eder” diyerek Karayip ülkelerine dostluk çağrısı yaptı.