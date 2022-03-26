Prens Wiliam ve Kate Middleton Karayipler Turu'nun son durağında: İlişkiler evrime uğrar

Haberler - ntv.com.tr | 26.03.2022 - 14:59 - Son Güncelleme : 26.03.2022 - 16:27
Karayipler turu kapsamında Belize ve Jamaika’nın ardından Bahamalar’a giden Prens William ve Kate Middleton, önemli isimlerin konuk olduğu resmi bir resepsiyonda boy gösterdi.
Kraliçe Elizabeth’in tahttaki 70. yılı şerefine çıkılan Platinum Jübile turunda, Belize ve Jamaika halkının kölelik karşıtı protestolarıyla karşılaşan çift, Bahamalar’daki resepsiyonda Karayip ülkelerinin özgürlüğünü savunduğunu dile getirdi.
Prens William “Özgürlüğünün 60. yılını kutlayan Jamaika ve aynı şekilde bağımsızlığının 40. yılını kutlayan Belize için şunu söylemek istiyorum: Geleceğiniz hakkında verdiğiniz kararları onur ve saygıyla destekliyoruz" açıklamasında bulundu.
William, “İlişkiler zaman içinde evrime uğrar. Arkadaşlıklar devam eder” diyerek Karayip ülkelerine dostluk çağrısı yaptı.
Gecedeki görünümüyle masal karakteri Sindirella’ya benzetilen 40 yaşındaki düşes, Phillipa Lepley imzalı bir elbise tercih etti.
Karayipler turunun ilk durakları olan Belize ve Jamaika'daki protestoları geride bırakan çift, Bahamalar'da sıcak bir şekilde karşılanmıştı.
Bahamalar'da tekneyle açılan çift, rahat tavırlarıyla dikkat çekti.
Middleton, kısa şortu ve polo yaka beyaz tişörtüyle Bahamalar'ın sıcak havasının tadını çıkardı.
Sekiz günlük Karayipler turunda birbirinden şık görünüme imza atan Middleton’ın görünümleri.....
Düşes, Kraliçe Elizabeth'in 1954 yılında giydiği beyaz elbiseyi andıran Alexander McQueen imzalı bir elbiseyi Jamaika'daki son gününde tercih etti.
Middleton, Bahamalar'a vardığı esnada Emilia Wickstead markalı turkuaz bir elbise tercih etti.
Bahamalar'da yağmura yakalan düşes, Self-Portrait imzalı yeşil bir elbise giydi.
Düşes, Belize seyahati esnasında Jenny Packham tercih etti.