Selena Gomez estetik iddialarına son noktayı koydu

Geçtiğimiz haftalarda kariyerinde ilk kez Emmy Ödülü'ne aday gösterilen Selena Gomez yüzündeki değişim hakkında konuştu.

Selena Gomez estetik iddialarına son noktayı koydu - 1

Son yıllarda aldığı kilolarla dikkatleri üzerine çeken Selena Gomez, yüzündeki değişimle de gündeme gelmişti.

32 yaşındaki yıldızın estetik operasyon geçirdiği iddia edilmişti. 

N-LIFE HABERLERİ

Selena Gomez estetik iddialarına son noktayı koydu - 2

Bir TikTok videosunda Gomez'in yıllar içinde değişimine dikkat çekildi. Bu paylaşım üzerine Gomez, "Açıkçası bundan nefret ediyorum. Botoks yaptırdım. Hepsi bu. Beni rahat bırakın" yorumunda bulundu.

Selena Gomez estetik iddialarına son noktayı koydu - 3

"BİR MODEL DEĞİLİM VE ASLA OLMAYACAĞIM"

2014 yılında Gomez'e Lupus teşhisi konuldu ve şarkıcıya böbrek nakli yapıldı. Şarkıcı, hastalığı nedeniyle sık sık kilo alıp verdiğini açıklamıştı.

Gomez, daha önce de görüntüsüyle ilgili herhangi bir sorunu olmadığını ifade etmişti. Lupus hastalığı için kullandığı ilaçlar sebebiyle kilo aldığını açıklayan Gomez,  "Bunu bıraktığımda, kilo verme eğilimindeyim. Yaşadıklarından utanç duyan kişileri cesaretlendirmek istedim" dedi. 

Ünlü isim, "Bir model değilim ve asla olmayacağım. Size sadece sizi sevdiğimi söylemek istedim ve beni destekleyip anladığınız için teşekkür ederim. Ve dürüst olmak gerekirse, insanları vücutları veya başka bir şey için utandırmaya inanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Selena Gomez estetik iddialarına son noktayı koydu - 4

TARİHE GEÇTİ

Bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali’nde "Emilia Perez" filminin dört kadın oyuncusu, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü paylaşarak festival tarihine geçmişti. Jacques Audiard imzalı filmin oyuncuları Zoe Saldana, Selena Gomez, Karla Sofía Gascón ve Adriana Paz, En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu.

EMMY'YE ADAY GÖSTERİLDİ

Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 76'ncısı düzenlenecek Emmy Ödülleri'nin adayları ise dün açıklandı. Yılın en iyi dizileri arasında gösterilen "Shogun" 25 adaylık kazanarak, Emmy Ödülleri'ne damga vurdu.

Selena Gomez ise "Only Murders in the Building" adlı dizideki performansıyla komedi dalında En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterildi.
Kariyerinde ilk kez Emmy'ye aday gösterilen yıldız, tarihe geçti. Gomez, En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterilen dördüncü Latin kökenli oyuncu oldu. Daha önce bu kategoride aday gösterilen isimler Rita Moreno (9 to 5), America Ferrera (Ugly Betty) ve Jenna Ortega (Wednesday) olmuştu.

Üçlü arasında kazanan tek kişi Ferrera'ydı.

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