Selena Gomez estetik iddialarına son noktayı koydu

"BİR MODEL DEĞİLİM VE ASLA OLMAYACAĞIM"

2014 yılında Gomez'e Lupus teşhisi konuldu ve şarkıcıya böbrek nakli yapıldı. Şarkıcı, hastalığı nedeniyle sık sık kilo alıp verdiğini açıklamıştı.

Gomez, daha önce de görüntüsüyle ilgili herhangi bir sorunu olmadığını ifade etmişti. Lupus hastalığı için kullandığı ilaçlar sebebiyle kilo aldığını açıklayan Gomez, "Bunu bıraktığımda, kilo verme eğilimindeyim. Yaşadıklarından utanç duyan kişileri cesaretlendirmek istedim" dedi.

Ünlü isim, "Bir model değilim ve asla olmayacağım. Size sadece sizi sevdiğimi söylemek istedim ve beni destekleyip anladığınız için teşekkür ederim. Ve dürüst olmak gerekirse, insanları vücutları veya başka bir şey için utandırmaya inanmıyorum" ifadelerini kullandı.