Survivor All Star'da ilk eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Batuhan, eleme potasına Merve'yi gönderdi. Böylelikle Survivor'da ilk eleme adayı Merve Aydın oldu.

Merve Aydın eleme adayı olmasıyla ilgili şu ifadeleri söyledi:

"Hiç sıkıntı değil. Düellodan asla korkmuyorum. Asla bir çekincem yok. Çıkarım aslanlar gibi savaşırım. Olur olmaz orasını bilemem. Her şeyin hayırlısı her zaman. Ben yine çıkacağım arenaya, savaşımı vereceğim. Kazanırsam yine döneceğim, oturacağım buraya. Kazanamazsam da ailemin, evladımın, eşimin yanına döneceğim. Hiç problem değil. Bunun için Batuhan'a hiç kırgın ve kızgın değilim. Burası bir oyun sonuç olarak. Birilerinin söylenmesi gerekiyor. İlk söylenen isim ben oldum. Önümüzde daha iki dokunulmazlık da var. Hiçbir şey belli olmuyor Survivor'da. Bir bakmışsınız iki dokunulmazlığı ben almışım. Her an her şey olabilir."