Survivor All Star'da ilk eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da haftanın birinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlığı alan yarışmacı eleme adayını belirledi. Peki, Survivor ilk eleme adayı kim oldu? Survivor All Star 2024 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte dün akşam survivor All Star'da yaşananlar...
Bu yıl All Star formatıyla izleyiciyle buluşan Survivor'da final yaklaştıkça heyecan artıyor. 3 Haziran Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde haftanın ilk eleme adayı belli oldu.
Peki, Survivor ilk eleme adayı kim oldu? Survivor All Star 2024 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte merak edilenler...