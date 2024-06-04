Survivor All Star'da ilk eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star'da haftanın birinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlığı alan yarışmacı eleme adayını belirledi. Peki, Survivor ilk eleme adayı kim oldu? Survivor All Star 2024 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte dün akşam survivor All Star'da yaşananlar...

Survivor All Star'da ilk eleme adayı kim oldu? - 1

Bu yıl All Star formatıyla izleyiciyle buluşan Survivor'da final yaklaştıkça heyecan artıyor. 3 Haziran Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde haftanın ilk eleme adayı belli oldu.

Peki, Survivor ilk eleme adayı kim oldu? Survivor All Star 2024 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte merak edilenler...

N-LIFE HABERLERİ

Survivor All Star'da ilk eleme adayı kim oldu? - 2

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK SEMBOLÜNÜ KİM ALDI?

Survivor All Star 2024'te dün akşam kıyasıya bir mücadele yaşandı. Survivor'da sıralama oyunu tamamlandı. En iyi süreyi yapan yarışmacı Batuhan Karacakaya oldu. Böylelikle Batuhan bir üst tura çıkmaya hak kazandı.

Finalde Nefise Karatay ile Batuhan Karacakaya karşı karşıya geldi.

3-0'lık skorla haftanın birinci bireysel dokunulmazlık sembolünün sahibi Batuhan Karacakaya oldu. Batuhan böylelikle ödülün de sahibi oldu.

Survivor All Star'da ilk eleme adayı kim oldu? - 3

Sembolün sahibi olan Batuhan 3 arkadaşının da ödülden faydalanmasını sağlayacak. Nefise, Seda ve Ogeday'ı seçen Batuhan ödülden faydalanmış olacak.

Survivor All Star'da ilk eleme adayı kim oldu? - 4

SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Batuhan, eleme potasına Merve'yi gönderdi. Böylelikle Survivor'da ilk eleme adayı Merve Aydın oldu.

Merve Aydın eleme adayı olmasıyla ilgili şu ifadeleri söyledi:

"Hiç sıkıntı değil. Düellodan asla korkmuyorum. Asla bir çekincem yok. Çıkarım aslanlar gibi savaşırım. Olur olmaz orasını bilemem. Her şeyin hayırlısı her zaman. Ben yine çıkacağım arenaya, savaşımı vereceğim. Kazanırsam yine döneceğim, oturacağım buraya. Kazanamazsam da ailemin, evladımın, eşimin yanına döneceğim. Hiç problem değil. Bunun için Batuhan'a hiç kırgın ve kızgın değilim. Burası bir oyun sonuç olarak. Birilerinin söylenmesi gerekiyor. İlk söylenen isim ben oldum. Önümüzde daha iki dokunulmazlık da var. Hiçbir şey belli olmuyor Survivor'da. Bir bakmışsınız iki dokunulmazlığı ben almışım. Her an her şey olabilir."

DAHA FAZLA GÖSTER