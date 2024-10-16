Ünlü isimlerden Hasan Yalnızoğlu'na veda: Acıların dindi

Survivor ile tanınan ünlü oyuncu ve dansçı Hasan Yalnızoğlu, 50 yaşında hayatını kaybetti. Yalnızoğlu'nun vefatının ardından ünlü isimler art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin Hasan Yalnızoğlu paylaşımları...

Ünlü isimlerden Hasan Yalnızoğlu'na veda: Acıların dindi - 1

Türkiye'nin tanınmış dans gruplarından Sultans of the Dance ve Anadolu Ateşi'nde baş dansçı olarak büyük başarılar kazanan Hasan Yalnızoğlu, 50 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü isimler Hasan Yalnızoğlu'nun vefat haberinin ardından art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte o paylaşımlar...

N-LIFE HABERLERİ

Ünlü isimlerden Hasan Yalnızoğlu'na veda: Acıların dindi - 2

ACUN ILICALI

"Değerli arkadaşımız Hasan Yalnızoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun"

Ünlü isimlerden Hasan Yalnızoğlu'na veda: Acıların dindi - 3

TÜMAY ÖZOKUR

"Şaka mısınız ya...  Teker teker gidiyorsunuz. Çok sevdim lan seni. Sende beni çok. Adam."

EZEL AKAY

"Ah sevgili Hasan! İyi kalpli, vicdanlı ve yetenekli dostum, oyuncum, Hasan Yalnızoğlu, maalesef vefat etti! Sevenlerinin başı sağ olsun..."

Ünlü isimlerden Hasan Yalnızoğlu'na veda: Acıların dindi - 4

AHU YAĞTU

"Melekti o her zaman. Işıklar içinde uyu, çok üzgünüm"

DENİZ PULAŞ

"Canım arkadaşım. Mekanın cennet olsun, hepimizin başı sağ olsun.. Çok mücadele verdin. Acıların dindi. Evladın bize emanet."

Ünlü isimlerden Hasan Yalnızoğlu'na veda: Acıların dindi - 5

BERK OKTAY

"Abimiz oldun abi... Mekanın cennet olsun... Zaman iğrenç bir şey!"

YEŞİM SALKIM

"İyiler mi gider hep erken erken! Nur içinde yat."

Ünlü isimlerden Hasan Yalnızoğlu'na veda: Acıların dindi - 6

KUBAT

"İnlettin be Hasan’ım fena inlettin bizi!Koca yürekli dostum benim, dünyanın en nazik insanı, karıncayı incitmeyen merhametli kardeşim benim… Ne kadar mutlu olmuştun bu türküleri söylerken ve programı kaydederken... “Benden bir hoş seda kalsın Kubat’ım.” demiştin… Bir yandan ağlayıp bir yandan da söylemiştik iştahlı iştahlı… Acılı ailenin ve tüm sevenlerinin başı sağolsun. Mekanın cennet ve gönüller olsun Hasan'ım"

Ünlü isimlerden Hasan Yalnızoğlu'na veda: Acıların dindi - 7

HAKAN HATİPOĞLU

"Survivor’ın efendisi, iyi insan, örnek adam Hasan abimiz; Hasan Yalnızoğlu’nu kaybettik. Güzel insandı. Güzel anılarımız vardı. Seni çok özleyeceğiz Hasan abi. Hiç unutmuyorum, bundan 7-8 sene önce Karacaahmet’te, annenin cenazesinde sana 'Başımız sağ olsun abi' dediğimde, 'Sağ ol Hakan, hepimizin gideceği yer, birgün anama kavuşacağım demiştin' Hiç gitmedi aklımdan o kuvvetli duruşun ve bu cümlen. Annenle kavuştun abi. Mekanın cennet olsun."

Ünlü isimlerden Hasan Yalnızoğlu'na veda: Acıların dindi - 8

NİHAT ALTIKAYA

"Mekanın cennet olsun güzel kalpli insan..."

AVATAR ATAKAN

"Çok sevdiğim güzel insan Hasan Yalnızoğlu’nun vefatını üzüntüyle öğrendim. Mekanın cennet olsun güzel insan. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim."

Ünlü isimlerden Hasan Yalnızoğlu'na veda: Acıların dindi - 9

HASAN YALNIZOĞLU KİMDİR?

20 Ekim 1974 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Hasan Yalnızoğlu, Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ve Marmara Üniversitesi Yöneticilik mezunudur. 

1997 yılında Best Model of Turkey yarışmasında ikinci olan Yalnızoğlu, Türkiye'nin tanınmış dans gruplarından Sultans of the Dance ve Anadolu Ateşi'nde baş dansçı olarak yer aldı.

Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında ikinci olan Yalnızoğlu, 2015 yılında, Acun Ilıcalı'nın TV8 ekranlarında düzenlediği Survivor All Star yarışmasında gönüllüler takımında yer aldı ve yarışmayı 5. olarak tamamladı.

Hasan Yalnızoğlu, 2002 yapımı "Karaoğlan" ile başladığı oyunculuk kariyerinde ise 18 yapımda rol aldı.

2007 yılından bu yana dansçı Tatiana Ruichiana ile mutlu bir evliliği olan Yalnızoğlu'nun 7 yaşında bir kızı bulunuyor.

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