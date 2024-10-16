Ünlü isimlerden Hasan Yalnızoğlu'na veda: Acıların dindi
Survivor ile tanınan ünlü oyuncu ve dansçı Hasan Yalnızoğlu, 50 yaşında hayatını kaybetti. Yalnızoğlu'nun vefatının ardından ünlü isimler art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin Hasan Yalnızoğlu paylaşımları...
Türkiye'nin tanınmış dans gruplarından Sultans of the Dance ve Anadolu Ateşi'nde baş dansçı olarak büyük başarılar kazanan Hasan Yalnızoğlu, 50 yaşında hayatını kaybetti.
Ünlü isimler Hasan Yalnızoğlu'nun vefat haberinin ardından art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte o paylaşımlar...