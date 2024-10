Ünlü isimlerden Hasan Yalnızoğlu'na veda: Acıların dindi

HASAN YALNIZOĞLU KİMDİR?

20 Ekim 1974 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Hasan Yalnızoğlu, Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ve Marmara Üniversitesi Yöneticilik mezunudur.

1997 yılında Best Model of Turkey yarışmasında ikinci olan Yalnızoğlu, Türkiye'nin tanınmış dans gruplarından Sultans of the Dance ve Anadolu Ateşi'nde baş dansçı olarak yer aldı.

Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında ikinci olan Yalnızoğlu, 2015 yılında, Acun Ilıcalı'nın TV8 ekranlarında düzenlediği Survivor All Star yarışmasında gönüllüler takımında yer aldı ve yarışmayı 5. olarak tamamladı.

Hasan Yalnızoğlu, 2002 yapımı "Karaoğlan" ile başladığı oyunculuk kariyerinde ise 18 yapımda rol aldı.

2007 yılından bu yana dansçı Tatiana Ruichiana ile mutlu bir evliliği olan Yalnızoğlu'nun 7 yaşında bir kızı bulunuyor.