Fransız moda devinin marka elçileri bir araya geldi

Son dönemde Maid dizisiyle yıldızı parlayan Margaret Qualley, ihtişamı yüksek bir kampanya ile mücevher dünyasına adım atıyor.
Uzun bir süredir Fransız moda devi Chanel'in marka elçisi olan yıldız, Chanel Coco Crush'ın 2023 mücevher kampanyası için kamera karşısına geçti.
Kırmızı halıda da sık sık Chanel tasarımlarını tercih eden yıldız, aynı zamanda ünlü oyuncu Andie MacDowell'ın da kızı.
Katil Kim?, Açlık Oyunları ve Dear Evan Hansen filmleriyle tanınan ABD'li oyuncu Amandla Stenberg de kampanyada yer alan bir başka isim oldu.
Davetlerde ve kırmızı halı etkinliklerinde sık sık Chanel tasarımlarını tercih eden oyuncu, ilk defa markanın kampanyasında yer aldı.
K-Pop efsanesi BlackPink grubunun üyesi Jennie, Chanel'in marka elçisi olarak kamera karşısına geçti.
Şarkıcı, kolye, küpe, yüzük ve bilekliklerin yer aldığı koleksiyon tanıtım kampanyasında duru güzelliğiyle dikkat çekti.
İşte Fransız moda devinin kampanyasından görüntüler...