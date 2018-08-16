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Adana'da sulama kanalı taştı, araçlar mahsur kaldı

Anadolu Ajansı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde sulama kanalının taşması sonucu çok sayıda araç mahsur kaldı. Köprü altında mahsur kalan araçlar sahipleri ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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    Adana'nın Sarıçam ilçesi Balcalı Mahallesi Yeşil Bulvar'da Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalı henüz belirlenemeyen bir nedenle taştı.
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    Otoban köprüsü altına dolan sular çok sayıda aracın mahsur kalmasına neden oldu.
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    Bazı vatandaşlar mahsur kalan araçlarını kendi imkanlarıyla iterek sudan kurtardı.
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    Diğer araçlar ise itfaiye yardımıyla çıkartıldı.
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    Su birikintisi nedeniyle yol trafik ekipleri tarafından bir süre ulaşıma kapatıldı.
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