Adana'da sulama kanalı taştı, araçlar mahsur kaldı
Anadolu Ajansı
Adana'nın Sarıçam ilçesinde sulama kanalının taşması sonucu çok sayıda araç mahsur kaldı. Köprü altında mahsur kalan araçlar sahipleri ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
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1Adana'nın Sarıçam ilçesi Balcalı Mahallesi Yeşil Bulvar'da Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalı henüz belirlenemeyen bir nedenle taştı.
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2Otoban köprüsü altına dolan sular çok sayıda aracın mahsur kalmasına neden oldu.
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3Bazı vatandaşlar mahsur kalan araçlarını kendi imkanlarıyla iterek sudan kurtardı.
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4Diğer araçlar ise itfaiye yardımıyla çıkartıldı.
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5Su birikintisi nedeniyle yol trafik ekipleri tarafından bir süre ulaşıma kapatıldı.
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