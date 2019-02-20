Çanakkale'de meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar sokaklara döküldü
Anadolu Ajansı, NTV Haber, DHA, İHA
Çanakkale Ayvacık açıklarında AFAD'ın bildirdiğine göre 5,0 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, Marmara ve Ege bölgesinde hissedildi. Deprem sonrası bölgede 20 artçı sarsıntı yaşandı. Çanakkale Valiliği, "Ayvacık'ta bazı köylerde eski ve oturulmayan binalarda kısmi çatlaklar oluştu. 10'a yakın kişi deprem korkusuyla hastaneye başvurdu" açıklamasında bulundu. Depremin ardından panikleyen vatandaşlar sokaklara çıktı.
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ÇANAKKALE VALİLİĞİ: 10'A YAKIN KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDUMerkezi üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Çanakkale Valiliği, "Ayvacık'ta bazı köylerde eski ve oturulmayan binalarda kısmi çatlaklar oluştu. 10'a yakın kişi deprem korkusuyla hastaneye başvurdu" açıklamasında bulundu. Depremin ardından panikleyen vatandaşlar sokaklara çıktı.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Türkiye saati ile 21.23'te merkez üssü Ayvacık olan Mw 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Yerin 5.10 kilometre derininde meydana gelen bu depremin en yakın yerleşim birimi olan Çanakkale ilinin Ayvacık ilçesine uzaklığı 2.53 kilometredir."
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3Deprem, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne ve çevre illerde hissedildi.
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AFAD BAŞKANI GÜLLÜOĞLU'DAN AÇIKLAMAAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Çanakkale'de 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak, “Bütün bölgedeki ekiplerle irtibattayız. Olumsuz ihbarla karşılaşmadık. Bu sevindirici bir gelişme” dedi.
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AYVACIK AHMETÇE KÖYÜ MUHTARI: KULLANILMAYAN 10 EV YIKILDIAyvacık Ahmetçe Köyü Muhtarı Hasan Hüseyin Kuş, meydana gelen depremin ardınan kullanılmayan 10 evin yıkıldığını ve yaralı olmadığını aktardı.
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AFAD MÜDÜRÜ: HERHANGİ OLUMSUZ BİR DURUMA RASTLAMADIKÇanakkale Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Levent Yılmaz, Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Şu anda ekiplerimizin yaptığı ilk çalışmada herhangi bir yıkıma, olumsuz bir duruma rastlamadık." dedi.
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AYVACIK BELEDİYE BAŞKANI: İNCELEMELERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ
Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin ise belediye ekipleriyle bölgede çalışma yaptıklarını aktardı.
Şahin, herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını dile getirerek, "İlk belirlemelere göre herhangi bir yıkım söz konusu değil çok şükür. Tüm ekiplerimiz şu anda depremin meydana geldiği merkez üssünde incelemelerini sürdürüyor." dedi.
Deprem sonrası bölgede 20 artçı sarsıntı yaşandı.
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