1 Kent merkezinden geçen Munzur Çayı üzerinde oluşturulan 400 metrelik yapay parkurda gerçekleştirilen R4 Rafting Dünya Şampiyonası, son gününde 20 ülkeden yaklaşık 800 sporcunun çekişmeli geçen mücadelesinin ardından tamamlandı.

2 Mameki Parkı'nda düzenlenen ödül töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tunceli'nin ev sahipliğinde Rafting Dünya Şampiyonası'nı başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

3 Şampiyonanın Tunceli'de yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Vali Sonal, "Misafirlerimize Rafting Dünya Şampiyonası süresince Tunceli olarak, ülkemiz olarak ev sahipliğini en iyi şekilde yapmak için uğraş verdik. İnşallah bunda başarılı olmuşuzdur. Bu dostluk burada bitmeyecek, bundan sonra da devam edecek. Gelen misafirlerimize kapımız ve yüreğimiz her daim açık. Hepinizi kutluyorum." dedi.

4 Şampiyonaya katılan takımlara teşekkür eden Vali Sonel, şöyle devam etti: "Şili'den Hindistan'a, Brezilya'dan İtalya'ya, Kosta Rika'dan Fransa'ya ve daha pek çok ülkeden buraya gelen misafirlerimize tekrar hoş geldiniz diyoruz. Yarışmaya katılan tüm arkadaşlarımıza iyi ki geldiniz diyoruz ve dereceye giren tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Ülkelerinize döndüğünüz zaman dostlarınıza selamlarımızı iletin lütfen." Sonel, şampiyonaya katılan sporcuları Tunceli'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

5 Dünya Rafting Federasyonu (WRF) Başkanı Danilo Barmaz da "Kıymetli Valim, bu nehirde, Tunceli'de yaptığınız bu projeler karşısında çok etkilendik. Size canıgönülden teşekkür ediyoruz. Bizi buraya davet edip ev sahipliği yaparak bize sonsuz imkanlar sunduğunuz için sizlere ve bütün Tunceli halkına teşekkür ediyorum. Muhteşem vakit geçirdik. Tunceli'den çok etkilendik ve sevdik. Her şey çok güzeldi ve mükemmel organizasyon oldu." diye konuştu.

6 Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Asbaşkanı ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı, Rafting Dünya Şampiyonası için Vali Tuncay Sonel ile 2 yıl önce çalışmaya başladıklarını belirterek Tunceli'nin rafting sporunda artık önünün açıldığını ve kendini tüm dünyaya tanıttığını söyledi.

7 Konuşmaların ardından 3 gün süren yarışlarda dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

8 Açık Yaş Erkeklerde: Brezilya birinci, Kazakistan (1) ikinci ve Rusya (2) üçüncü

9 Açık Yaş Kadınlarda: Rusya (1) birinci, İtalya (1) ikinci ve Şili (1) takımı üçüncü

10 Karmada ise: Rusya (1) birinci, Dünya Rafting Federasyonu (2) takımı ikinci ve Şili takımı üçüncü oldu.