Pilav gününde corona paniği: 15 kişide virüs çıktı, 10 ev karantinada

Eskişehir'de yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 10 evde karantina uygulaması başlatıldı. Yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı Odunpazarı ilçesine bağlı Huzur Mahallesi'nde oturan Afganistanlı aileler, bir bebeğin doğumu vesilesiyle kutlama yapmak için pilav günü düzenledi.