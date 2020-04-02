Türkiye Cemil Hocası'nı uğurladı

Corona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cemil Taşçıoğlu Üsküdar Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Ayrıca Taşçıoğlu için görevli olduğu Çapa Tıp Fakültesi'nin önünde saygı duruşu düzenlendi.
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ntv.com.tr - DHA 02.04.2020 - 13:40
Türkiye Cemil Hocası'nı bugün son yolculuğuna uğurladı.
67 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için Nakkaştepe Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı.
Oğlu Onur Taşçıoğlu kaşkol merakıyla bilinen Cemil Taşçıoğlu'nun mezarına cenaze sırasında taktığı kaşkolunu bağladı.
Cenazeye oğlu Onur Taşçıoğlu, ailesi ve yakınları katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maskeli ve sosyal mesafe korunarak cenaze namazı kılındı.
Cenaze Üsküdar Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Defin işlemleri corona virüse karşı özel kıyafet giyen görevliler tarafından yapıldı.
Vefat haberini oğlu Onur Taşçıoğlu tarafından sosyal medyada duyurmuştu.
Prof. Dr. Taşçıoğlu Çapa Tıp Fakültesi önünde çalışma arkadaşları tarafından 1 dakikalık saygı duruşu ile anıldı.
Anma için fakülte önünde toplanan grup sosyal mesafe kuralına uygun olarak bir araya geldi.
Anma törenine katılan İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Tükek, " İç hastalıklarının ulu çınarı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için toplandık. Acımız gerçekten çok büyük, bizim için çok kıymetli bir insan. Yıllarca beraber çalıştığımız, üstün nitelikleri olan, kendisini tıbba adamış, eğitim kişiliği ile öne çıkmış bir kişiden bahsediyoruz. Kaybetmenin üzüntüsünü derin bir şekilde yaşıyoruz. Kendisi inşallah son kaybımız olur. Başka kayıplar yaşamamayı ümit ediyorum" dedi.
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