Yerel seçimin "en"leri: İstanbul'da 49, Ankara'da 24 aday var

EN AZ ADAY BAYBURT'TA

En az adayın yarışacağı il ise Bayburt. Şehrin merkezi ve ilçeleri dahil toplamda 35 aday belediye başkanı olmak için yarışacak. Şehir merkezinde 16’sı partili, 4’ü bağımsız toplam 20 aday yarışıyor. 2019’da toplam yaklaşık 20 bin kişinin oy kullandığı Bayburt’ta 20 aday belediye başkanlığı için yarışacak. Bu rakamlara göre kent merkezindeki her bin seçmenden biri belediye başkanı olmak için yarışacak.