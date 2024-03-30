Yerel seçimin "en"leri: İstanbul'da 49, Ankara'da 24 aday var
Türkiye 5 yıl boyunca görev yapacak belediye başkanları ve muhtarları seçmek için 31 Mart'ta sandık başına gidecek. İstanbul için 49 aday yarışırken Ankara'da ise 24 aday var. En uzun oy pusulası 97 santimetre, en kısa pusula ise 4 santimetre. En çok partinin yarışacağı il ise Gaziantep. İşte yerel seçimin "en"leri.
Türkiye’de 81 il, 922 ilçe, 397 belde ve 18.257 köyde seçim olacak. Seçimlerde il ve ilçe bazında belediye başkanı seçilecek 1003 seçim çevresi var. Bu 1003 koltuk için, 653’ü bağımsız toplam 12.725 aday yarışacak.