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Yerel seçimin "en"leri: İstanbul'da 49, Ankara'da 24 aday var

Türkiye 5 yıl boyunca görev yapacak belediye başkanları ve muhtarları seçmek için 31 Mart'ta sandık başına gidecek. İstanbul için 49 aday yarışırken Ankara'da ise 24 aday var. En uzun oy pusulası 97 santimetre, en kısa pusula ise 4 santimetre. En çok partinin yarışacağı il ise Gaziantep. İşte yerel seçimin "en"leri.

Yerel seçimin "en"leri: İstanbul'da 49, Ankara'da 24 aday var - 1

Türkiye’de 81 il, 922 ilçe, 397 belde ve 18.257 köyde seçim olacak. Seçimlerde il ve ilçe bazında belediye başkanı seçilecek 1003 seçim çevresi var.  Bu 1003 koltuk için, 653’ü bağımsız toplam 12.725 aday yarışacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yerel seçimin "en"leri: İstanbul'da 49, Ankara'da 24 aday var - 2

İSTANBUL'DA 49 ADAY

İstanbul Büyükşehir belediye başkanlığı için 22’si partili, 27’si bağımsız toplam 49 aday yarışacak. İstanbul’da aday sayısında rekor kıran iki ilçe var. Bakırköy ve Sultanbeyli’de 25’er aday ilçe belediye başkanlığı için yarışacak.

Yerel seçimin "en"leri: İstanbul'da 49, Ankara'da 24 aday var - 3

ANKARA'DA 24 ADAY YARIŞACAK

Ankara’da ise büyükşehir belediye başkanlığı için toplam 24 aday yarışacak. Ankara’nın en büyük ilçesi Çankaya’da ise 26’sı partili 2’si bağımsız toplam 28 aday yarışacak. Çankaya gibi 27 adayın yarıştığı Altındağ ve 25 adayın yarıştığı Keçiören’de aday sayısı büyükşehir belediyesindeki adayların sayısından daha fazla.

Yerel seçimin "en"leri: İstanbul'da 49, Ankara'da 24 aday var - 4

EN AZ ADAY BAYBURT'TA

En az adayın yarışacağı il ise Bayburt. Şehrin merkezi ve ilçeleri dahil toplamda 35 aday belediye başkanı olmak için yarışacak.  Şehir merkezinde 16’sı partili, 4’ü bağımsız toplam 20 aday yarışıyor. 2019’da toplam yaklaşık 20 bin kişinin oy kullandığı Bayburt’ta 20 aday belediye başkanlığı için yarışacak. Bu rakamlara göre kent merkezindeki her bin seçmenden biri belediye başkanı olmak için yarışacak.

Yerel seçimin "en"leri: İstanbul'da 49, Ankara'da 24 aday var - 5

En az sayıda adayın yarıştığı ilçe ise biri bağımsız toplam 4 adayın yarışacağı Gümüşhane’nin Çanakçı ilçesi olacak.

Edirne, Bartın, Bitlis ve Bingöl illerinin il ve ilçe belediyelerinde yarışan sadece birer bağımsız adayı var.

Yerel seçimin "en"leri: İstanbul'da 49, Ankara'da 24 aday var - 6

EN ÇOK PARTİNİN YARIŞTIĞI İL GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ise 26 partinin aday çıkartmasıyla en çok partinin yarışacağı il unvanını taşıyor.

49 adayın yarıştığı İstanbul’da seçmenleri 97 santimetrelik bir pusula bekliyor.

Yerel seçimin "en"leri: İstanbul'da 49, Ankara'da 24 aday var - 7

4 SANTİMETRE UZUNLUĞUNDA PUSULA!

En kısa pusula ise Şırnak'ın Uludere İlçesi Hilal Beldesi için basılan 4 santimetre uzunluğundaki pusula olacak. Hilal Beldesi’nde seçime sadece Ak Parti adayı katılıyor. Yani Hilal belediyesinde seçimin sonucu şimdiden belli.

Yerel seçimin "en"leri: İstanbul'da 49, Ankara'da 24 aday var - 8

Seçimde en çok aday çıkartan parti YRP. Fatih Erbakan’ın partisi Erzurum’da aday göstermedi, 922 ilçenin 845’inde aday gösterdi.

CHP’nin 886, AK Parti’nin 858, İYİ Parti’nin 800, MHP’nin 474, DEM’in ise 416 adayı başkanlık için yarışacak.

Yerel seçimin "en"leri: İstanbul'da 49, Ankara'da 24 aday var - 9

Cumhur ittifakının tüm illerde adayı var. AKP ve MHP 59 ilde ittifak halinde seçime giriyor. 22 ilde ise iki parti karşılıklı olarak yarışacak. İttifak yapılan 59 ilden 52’sinde AK Parti, 7’sinde ise MHP adayları yarışacak.

Yerel seçimin "en"leri: İstanbul'da 49, Ankara'da 24 aday var - 10

MHP, Mersin ve Manisa Büyükşehir Belediyeleri ile Osmaniye, Kırklareli, Kars, Erzincan ve Bartın kent merkezlerinde ittifak desteği ile seçime girecek. AK Parti aralarında İstanbul Ankara İzmir Adana ve Antalya gibi 28 büyükşehirde ittifak desteği ile ipi göğüslemeye çalışacak.

Yerel seçimin "en"leri: İstanbul'da 49, Ankara'da 24 aday var - 11

39 ilçesi olan İstanbul’da tüm ilçelerde Cumhur ittifakı var. Ak Parti 37 ilçede, MHP Beşiktaş ve Silivri gibi 2 ilçede aday çıkarttı.

25 İlçesi bulunan Ankara’da ise 20 İlçede AK Parti adayı 5 ilçede MHP adayı yarışacak.

30 ilçesi bulunan İzmir’de ise AK Parti 25 ilçede MHP 5 ilçede aday çıkarttı.

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