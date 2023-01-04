Evlilik Öncesi Eğitim Programı'na 10 yılda 1,5 milyon kişi katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlilik çağına gelmiş ve aile kurmayı amaçlayan gençlerin yararlanabildiği Evlilik Öncesi Eğitim Programı'na, 2013'ten bu yana 1,5 milyon kişinin katıldığını bildirdi.

Evlilik Öncesi Eğitim Programı'na 10 yılda 1,5 milyon kişi katıldı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2013 yılında başlattıkları Öncesi Eğitim Programı'nın hedefinin gençlerin uzun ömürlü ve sağlıklı evlilikler tesis etmelerine katkı sunmak olduğuna dikkati çekerek, " Öncesi Eğitim Programımız ile gençlerimizin evlilik ve aile hayatını bir bütün olarak görebilmelerini, birbirleriyle doğru iletişim kurabilmeleri için gereken temel becerileri kazanmalarını sağlıyoruz" dedi.

Eğitimlerin, alanında uzman eğiticiler tarafından verildiğini aktaran Yanık, "Evlilik çağına gelmiş ve aile kurmayı amaçlayan her gencimiz Evlilik Öncesi Eğitim Programından yararlanabiliyor. Programımıza 2013 yılından bu yana 1,5 milyon vatandaşımız katıldı" bilgisini verdi.

Bakan Yanık, Evlilik Öncesi Eğitim Programını yaygınlaştırmak amacıyla eğitici eğitimlerinin artırılacağını kaydetti.

Evlilik Öncesi Eğitim Programı'na 10 yılda 1,5 milyon kişi katıldı - 1

PAYDAŞ KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ

Evlilik öncesi eğitimin ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla paydaş kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde eğitimler gerçekleştirilirken, Jandarma Genel Komutanlığında rütbeli personele ve Genelkurmay Başkanlığı'nda görevli psikolog ve psikolojik danışmanlara da eğitici eğitimi verildi.

Program kapsamında verilen eğitimlerde nüfusa oranla birinci sırada Karabük, ikinci sırada Amasya, üçüncü sırada Isparta yer alıyor.

Evlilik Öncesi Eğitim Programı, biri "Eğitici El Kitabı" olmak üzere "Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri", "Aile Hukuku", "Evlilik ve Sağlık" başlıklarını içeren 4 kitaptan oluşuyor.

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