"Barbie'nin Rüya Evi Gerçek Oluyor" TLC'de başlıyor

Warner Bros. Pictures’ın heyecanla beklenen filmi Barbie'nin vizyon tarihinden birkaç gün önce TLC’de yayına girecek yeni yarışma programı "Barbie'nin Rüya Evi Gerçek Oluyor"da ikonik Mattel oyuncağı Barbie’nin Rüya Evi, gerçek hayata uygun boyutlarda baştan yaratılacak.
Yarışma programında, Güney Kaliforniya'daki bir ev, 8 tasarımcı ve bir şeften oluşan ekipler eşliğinde Barbie’nin Rüya Evi’ne dönüştürülecek. Üstelik, tutkulu bir Barbie hayranı da tamamlanmış evde konaklama şansı kazanacak.
BARBIE FİLMİNİN OYUNCULARI PROGRAMA KONUK OLACAK
Tüm dünyanın konuştuğu Barbie filminden bazı sürpriz oyuncular da "Barbie'nin Rüya Evi Gerçek Oluyor"a konuk olacak. Yarışmada, tasarımcı Jonathan Adler ve Barbie’nin Rüya Evi uzmanı Tiffany Brooks jüri başkanı olarak görev alırken ikiliye, her hafta yeni bir ünlü konuk jüri üyesi olarak eşlik edecek.
Her bölümde, büyüleyici ve nostaljik Barbie içerikleri izleyicilerle buluşacak. Işıklı bir dans pistinden çalışma masası olarak da kullanılan bir akvaryuma, şapka askısından evcil hayvan asansörüne kadar ikonikleşmiş birçok eşya ve kombin, göz kamaştırıcı tasarımlar eşliğinde hayat bulacak.
İkonik Barbie’nin Rüya Evi’ni en iyi tasarlayan ve yarışmayı kazanan ekip, Save the Children Derneği’ne kendi adlarına bağış yapacak.
Ashley Graham'ın ev sahipliği yaptığı dört bölümlük "Barbie'nin Rüya Evi Gerçek Oluyor", 17 Temmuz Pazartesi 15.30’da TLC’de...
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