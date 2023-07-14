"Barbie'nin Rüya Evi Gerçek Oluyor" TLC'de başlıyor

BARBIE FİLMİNİN OYUNCULARI PROGRAMA KONUK OLACAK

Tüm dünyanın konuştuğu Barbie filminden bazı sürpriz oyuncular da "Barbie'nin Rüya Evi Gerçek Oluyor"a konuk olacak. Yarışmada, tasarımcı Jonathan Adler ve Barbie’nin Rüya Evi uzmanı Tiffany Brooks jüri başkanı olarak görev alırken ikiliye, her hafta yeni bir ünlü konuk jüri üyesi olarak eşlik edecek.



Her bölümde, büyüleyici ve nostaljik Barbie içerikleri izleyicilerle buluşacak. Işıklı bir dans pistinden çalışma masası olarak da kullanılan bir akvaryuma, şapka askısından evcil hayvan asansörüne kadar ikonikleşmiş birçok eşya ve kombin, göz kamaştırıcı tasarımlar eşliğinde hayat bulacak.

