Ömer'in yönetmeni setten paylaştı: Camdaki kızlar ve Nuran

Başrollerini Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı "Ömer" dizisi pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
Gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla çok beğenilen Ömer'in yönetmeni Cem Karcı, sette çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
YÖNETMENE POZ VERDİLER
Ömer dizisinin kadın oyuncularını fotoğraflayan Karcı, paylaşımına "Camdaki Kızlar ve Nuran" notunu düştü. Cem Karcı'nın paylaşımı büyük ilgi gördü.
ÖMER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ömer dizisi, 16 Ekim Pazartesi akşamı 27. bölümüyle ekrana geldi. Dizide; Ömer ile Gamze'nin ilişkileri için çabalaması ve Vicdan'ın Ademoğlu evine gitmesi dikkat çekti. İşte Ömer son bölümde yaşananlar...
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