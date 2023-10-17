Ömer'in yönetmeni setten paylaştı: Camdaki kızlar ve Nuran

Star TV'nin çok sevilen pazartesi dizisi Ömer'in yönetmeni Cem Karcı, sette çektiği bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

Ömer'in yönetmeni setten paylaştı: Camdaki kızlar ve Nuran

Başrollerini , Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı "Ömer" dizisi pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla çok beğenilen Ömer'in yönetmeni Cem Karcı, sette çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Ömer'in yönetmeni setten paylaştı: Camdaki kızlar ve Nuran - 1

YÖNETMENE POZ VERDİLER

Ömer dizisinin kadın oyuncularını fotoğraflayan Karcı, paylaşımına "Camdaki Kızlar ve Nuran" notunu düştü. Cem Karcı'nın paylaşımı büyük ilgi gördü.

Ömer dizisinin yönetmeni Cem Karcı'dan sette sezon sonu röportajı

Ömer dizisinin yönetmeni Cem Karcı'dan sette sezon sonu röportajı

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Ömer'in yönetmeni setten paylaştı: Camdaki kızlar ve Nuran - 2

ÖMER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer dizisi, 16 Ekim Pazartesi akşamı 27. bölümüyle ekrana geldi. Dizide; Ömer ile Gamze'nin ilişkileri için çabalaması ve Vicdan'ın Ademoğlu evine gitmesi dikkat çekti. İşte Ömer son bölümde yaşananlar...

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