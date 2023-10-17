Ömer'in yönetmeni setten paylaştı: Camdaki kızlar ve Nuran

ÖMER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Ömer dizisi, 16 Ekim Pazartesi akşamı 27. bölümüyle ekrana geldi. Dizide; Ömer ile Gamze'nin ilişkileri için çabalaması ve Vicdan'ın Ademoğlu evine gitmesi dikkat çekti. İşte Ömer son bölümde yaşananlar...