Star'ın yeni dizisi Çöp Adam reytingde listeyi değiştirdi

Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Star TV'nin yeni dizisi Çöp Adam, reytinglerde iddialı bir başlangıç gerçekleştirdi.



Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrolde olduğu Çöp Adam, AB kategorisinde en çok izlenen ikinci dizi oldu.



SOSYAL MEDYADA GÜNDEME OTURDU



Dizi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Tamer ve Meryem'in zor geçen çocukluğu ile Peri'nin uğradığı ihanet gündem olurken; Sangu ve Düzyatan'ın performansına övgüler yağdı.

İşte sosyal medyadaki yorumlardan bazıları:



"Tamer küçükken yaşadığını yaşatacak. Sonunda Peri bir şekilde onu tutsak eden adama aşık olacak. Tam olarak Stockholm sendromu"

"Adam yer altında kendine ayrı bir dünya kurmuş resmen. Paralel evrene geçti"

"Elçin Sangu'nun performansı harikaydı, mimikleri falan bize tam geçirdiğini düşünüyorum"

"Tamer tanımadığı kızı aldı mahzene kapattı şoktayım"

"En yakınlarının ihanetine uğrayan karakteri Peri'ye korkunç sürpriz"

"Ah Peri’m artık yalnız başına. Tamer onu kaçırdığında arkasından onu arayacak bir kişi bile yok"

"Peri, Tamer için bir kurban mı yoksa geçmişten kaçtığı bir yol mu?"

"Tanımadığı birini mahzene kendisi dahi bilmediği bir sebeple kaçırıp hapsetmek beynimde binlerce soruyu ortaya çıkarıyor"

"Tamer küçükken ailesinden ne görüp yaşadıysa hepsini Peri'ye yaşatacak"

"Engin Altan Düzyatan'ı da Elçin Sangu'yu da çok özlemişiz, harika görünüyorlar"

"Her çatının altında farklı bir hikaye, çoğu acı, bu ve benzeri ne acılar yaşanıyor kim bilir?"

"Bence Tamer, Peri'ye hayatta kalması için yardım edecek"

"Engin Altan da Elçin Sangu da döktürdü resmen"

"Tamer, Peri'yi ne kadar tutacak orada, neler yaşanacak?"

NEREDE ÇEKİLİYOR?



Çöp Adam dizisi İstanbul'da Beyoğlu ve Beykoz bölgelerinde çekiliyor. Dizide yer alan yalı ise İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunuyor.

OYUNCU KADROSU



Çöp Adam, Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınıyor.



Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan ve Sinan Albayrak gibi başarılı oyuncular rol alıyor.



ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM FRAGMANI