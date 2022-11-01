Emilia Clarke, Oscar Wilde’ın eşini canlandıracak

Emilia Clarke, yeni filminde yazar Oscar Wilde’ın eşi Constance Lloyd’a hayat verdi.

Emilia Clarke, Oscar Wilde’ın eşini canlandıracak

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Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke, yeni filmi An Ideal Wife’ta İrlandalı yazar Oscar Wilde’ın yazar eşi Constance Lloyd’u canlandıracak.

36 yaşındaki İngiliz oyuncunun yen filmini Sophie Hyde yönetecek. Filmin kadrosunda yer alacak diğer isimler henüz açıklanmadı.   

Filmde Emilia Clarke’ın canlandırdığı Constance Lloyd’un, eşinin cinsel kimliğini öğrenmesi konu edilecek. Oscar Wilde, eşcinsel olduğu, hatta İngiliz aristokrasisinin en güçlü adamlarından birinin oğluyla ilişkiye girdiği için hapse mahkum edilmişti.  

Emilia Clarke, Oscar Wilde’ın eşini canlandıracak - 1

Öte yandan Emilia Clarke’ın 2023’te yayınlanacak Marvel mini dizisi Secret Invasion’da rol alacağı da öğrenildi.

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