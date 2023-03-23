John Wick 4 Rotten Tomatoes'ta serinin en yüksek puan alan filmi oldu

Dün vizyona giren ünlü aksiyon yapımı John Wick 4, şimdiden zirvede. Keanu Reeves'in başrolde yer aldığı devam filmi, eleştirileri sinema sektörü için referans kabul edilen Rotten Tomatoes adlı sinema sitesi eleştirmenlerinden en çok oy alan John Wick filmi oldu. Yüzde 93'lük puanıyla serinin zirvesine oturan film, aynı zamanda seride yüzde 90 bariyerini aşan ilk yapım oldu.

John Wick 4, büyük suç örgütünü yenmeye çalışırken yeni bir düşmanla yüzleşmek zorunda olan John Wick’in hikayesini konu ediyor. John Wick, High Table olarak bilinen suç örgütünü yenmenin bir yolunu keşfeder. Ancak özgürlüğünü kazanmadan önce, dünya çapında güçlü ittifaklar kuran ve John'un eski arkadaşlarını düşmana çeviren yeni düşmanı The Marquis'le yüzleşmesi gerekiyor. John, hayatta kalmak istiyorsa becerilerinin sınırlarını zorlamak zorundadır.