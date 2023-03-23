John Wick 4 Rotten Tomatoes'ta serinin en yüksek puan alan filmi oldu

Keanu Reeves başrollü John Wick 4, değerlendirmeleriyle filmler için referans kabul edilen Rotten Tomatoes sitesi eleştirmenlerinin puanlarına göre, tüm serinin en çok oy alan filmi oldu.

John Wick 4 Rotten Tomatoes'ta serinin en yüksek puan alan filmi oldu

Dün vizyona giren ünlü aksiyon yapımı John Wick 4, şimdiden zirvede. 'in başrolde yer aldığı devam filmi, eleştirileri sektörü için referans kabul edilen Rotten Tomatoes adlı sinema sitesi eleştirmenlerinden en çok oy alan John Wick filmi oldu. Yüzde 93'lük puanıyla serinin zirvesine oturan , aynı zamanda seride yüzde 90 bariyerini aşan ilk yapım oldu. 

John Wick 4, büyük suç örgütünü yenmeye çalışırken yeni bir düşmanla yüzleşmek zorunda olan John Wick’in hikayesini konu ediyor. John Wick, High Table olarak bilinen suç örgütünü yenmenin bir yolunu keşfeder. Ancak özgürlüğünü kazanmadan önce, dünya çapında güçlü ittifaklar kuran ve John'un eski arkadaşlarını düşmana çeviren yeni düşmanı The Marquis'le yüzleşmesi gerekiyor. John, hayatta kalmak istiyorsa becerilerinin sınırlarını zorlamak zorundadır.

John Wick 4 Rotten Tomatoes'ta serinin en yüksek puan alan filmi oldu - 1

John Wick 4'ün yıldızlarla dolu kadrosunda Reeves'e Caine rolünde Donnie Yen, Bowery King rolünde Laurence Fishburne, Shimazu rolünde Hiroyuki Sanada, The Tracker rolünde Shamier Anderson, Charon rolünde Lance Reddick, Akira rolünde Rina Sawayama, Killa rolünde Scott Adkins ve Katia rolünde Natalia Tena, Chidi rolünde Marko Zaror ve John'un düşmanı Marquis de Gramont rolünde Bill Skarsgård eşlik ediyor.

John Wick 4'e gelen eleştirilere yönetmenden cevap
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