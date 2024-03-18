Kate Middleton ortaya çıktı! "Prenses mutlu, sağlıklı ve rahat"

DÜNYA KATE MIDDLETON'I MERAK EDİYOR



Son haftalarda sosyal medya tarafından körüklenen çılgın söylentiler, Kate'in neden görülmediğine dair spekülasyonlar yarattı.



Anneler Günü'nde Kensington Sarayı tarafından yayınlanan ve dünyanın önde gelen altı haber ajansı tarafından "manipüle edildiği" endişesiyle basından çekilen aile fotoğrafı iddiaları daha da yoğunlaştırdı.



Görüntüdeki sayısız kusura ek olarak sosyal medya kullanıcıları, Kate'in evlilik yüzüğünü takmadığını da fark etti ve bu da internette evliliğinin durumu hakkında çok sayıda teoriye yol açtı.



Hafta sonu Galler'e yakın bir kaynak, çiftin Kate'in hastalığı ve iyileşme süreci hakkında daha fazla bilgiyi zamanı gelince açıklayacağını söyledi.

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