Dünya kraliyet ailesini konuşuyor: Kral Charles ve Kate Middleton öldü mü? Kate ve William arasında neler oluyor?
Buckingham Sarayı’ndak spekülasyon ve komplo teorileri ile gündemden düşmüyor. Saray ile ilgili iddialar bayrakların yarıya indirilmesi ardından ayyuka çıktı. Kral Charles ve Kate Middleton'ın öldüğüne yönelik söylentiler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Peki, Kate Middleton nerede? Kral Charles öldü mü?
Galler Prensesi Kate Middleton16 Ocak'ta geçirdiği batın ameliyatından sonra dinlenme sürecine girdiği ve uzun bir süre gözlerden uzak kalacağı açıklandı.