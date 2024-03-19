Dünya kraliyet ailesini konuşuyor: Kral Charles ve Kate Middleton öldü mü? Kate ve William arasında neler oluyor?

BAYRAKLAR YARIYA MI İNDİ?

Tüm bu teorilerin ardında sosyal medyada bayrakların yarıya indirildiğini gösteren fotoğraflar paylaşıldı. Bu da Kate'in ya da Kral'ın ölmüş olabileciği iddialarını güçlendirdi. Ancak İngiliz haber kanalı Times Now'ın haberine göre, görüntülerin ülkenin eski kraliçesi 2. Elizabeth'in 2022'deki ölümüne ait olduğunu tespit etti.