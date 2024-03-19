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Dünya kraliyet ailesini konuşuyor: Kral Charles ve Kate Middleton öldü mü? Kate ve William arasında neler oluyor?

Buckingham Sarayı’ndak spekülasyon ve komplo teorileri ile gündemden düşmüyor. Saray ile ilgili iddialar bayrakların yarıya indirilmesi ardından ayyuka çıktı. Kral Charles ve Kate Middleton'ın öldüğüne yönelik söylentiler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Peki, Kate Middleton nerede? Kral Charles öldü mü?

Dünya kraliyet ailesini konuşuyor: Kral Charles ve Kate Middleton öldü mü? Kate ve William arasında neler oluyor? - 1

Galler Prensesi Kate Middleton16 Ocak'ta geçirdiği batın ameliyatından sonra dinlenme sürecine girdiği ve uzun bir süre gözlerden uzak kalacağı açıklandı.  

DÜNYA HABERLERİ

Dünya kraliyet ailesini konuşuyor: Kral Charles ve Kate Middleton öldü mü? Kate ve William arasında neler oluyor? - 2

Geçtiğimiz yıl aralık ayından itibaren kamuoyundan uzak olan Kate, 10 Mart ulusal anneler gününde çocuklarıyla fotoğraf paylaştı.

Prensesin paylaştığı fotoğraf manipülatif olduğu gerçekçesiyle ajanslardan kaldırıldı ve işler bundan sonra daha ciddi bir hal almaya başladı.

Dünya kraliyet ailesini konuşuyor: Kral Charles ve Kate Middleton öldü mü? Kate ve William arasında neler oluyor? - 3

Fotoğrafla ilgili Kate özür açıklaması yaparken  kraliyet ailesi sessizliğini korudu.

Dünya kraliyet ailesini konuşuyor: Kral Charles ve Kate Middleton öldü mü? Kate ve William arasında neler oluyor? - 4

Sosyal medyada olayla ilgili komplo teorileri artmaya başladı.  Bazıları Kate'in öldüğünü söylerken, bazıları olayların Kral ile ilgili olduğunu düşündü. 

Dünya kraliyet ailesini konuşuyor: Kral Charles ve Kate Middleton öldü mü? Kate ve William arasında neler oluyor? - 5

İNTİKAM DOLU ALDATMALAR

Ortada bir kanıt olmasa da William ve Kate çiftinin arasının bozuk olduğu, hatta boşanma sürecinde oldukları öne sürüldü.

Veliaht Prens William'ın Prenses Kate'i arkadaşı eski manken Lady Rose Hanbury ile aldattığı iddiaları gündeme gelmişti. Ardından Kate'in intikam için Kraliçe 2. Elizabeth'in kuzeninin kızı olan Lady Gabriella Windsor'ın 45 yaşındaki kocası Thomas Kingston ile ilişki yaşadığı iddia edilmişti. 

Thomas Kingston 25 Şubat günü evinde  cesedinin yanında bir silahla ölü bulundu. 

Dünya kraliyet ailesini konuşuyor: Kral Charles ve Kate Middleton öldü mü? Kate ve William arasında neler oluyor? - 6

SAĞLIK PROBLEMLERİ

Prensesin geçirdiği ameliyatla ilgili ayrıntılı bir açıklama yapılmazken sosyal medyada prensesin kalıtsal bir hastalığı olabileceği ve çocuklarına da geçmiş olma ihtimalleri konuşuluyor.

Bu süreçte Kate Middleton'un uzun bir dinlenme sürecine girdiği ve kamuoyundan uzak kalmak istediği düşünülüyor.

Dünya kraliyet ailesini konuşuyor: Kral Charles ve Kate Middleton öldü mü? Kate ve William arasında neler oluyor? - 7

Diğer yandan prensesin bağırsak hastalığına yakalandığı ve bir bölümünün alındığı iddiaları da gündemde. 

Dünya kraliyet ailesini konuşuyor: Kral Charles ve Kate Middleton öldü mü? Kate ve William arasında neler oluyor? - 8

PRENSES ORTAYA ÇIKTI

Galler Prensesi Kate Middleton'ın geçirdiği karın ameliyatından bu yana ilk kez dışarıda görüldüğü iddia edildi. Hafta sonu eşi Prens William ile bir çiftlik dükkanını ziyaret ederken görülen Kate Middleton'ın, "mutlu, sağlıklı ve rahat" göründüğü belirtiliyor. Prenses ocak ayında geçirdiği ameliyattan sonra gizemli şekilde ortadan kaybolmuştu.

Dünya kraliyet ailesini konuşuyor: Kral Charles ve Kate Middleton öldü mü? Kate ve William arasında neler oluyor? - 9

KRAL TAHTTAN ÇEKİLECEK Mİ?

Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta 75 yaşındaki oğlu 3. Charles geçmişti. 

Tahtta geçişinden kısa bir süre sonra kansere yakalanan Kral tedavi sürecinde girmişti. 

Kraliyet ailesinin uzun sessizliğinin sebeplerinden biri olarak gösterilen bir diğer teoriye göre Birleşik Krallık Kralı III. Charles sağlık sorunları nedeniyle tahttan çekilecek. 

Dünya kraliyet ailesini konuşuyor: Kral Charles ve Kate Middleton öldü mü? Kate ve William arasında neler oluyor? - 10

BAYRAKLAR YARIYA MI İNDİ?

Tüm bu teorilerin ardında sosyal medyada bayrakların yarıya indirildiğini gösteren fotoğraflar paylaşıldı. Bu da Kate'in ya da Kral'ın ölmüş olabileciği iddialarını güçlendirdi. Ancak İngiliz haber kanalı Times Now'ın haberine göre, görüntülerin ülkenin eski kraliçesi 2. Elizabeth'in 2022'deki ölümüne ait olduğunu tespit etti.

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