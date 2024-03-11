Kraliyet fotoğrafına "manipülasyon" iddiası: Prensesten açıklama geldi
Dün İngiltere'de Anneler Günü'ydü. Bu sebeple Kraliyet ailesinin resmi hesabından bir fotoğraf paylaşıldı. Ocak ayındaki ameliyatından bu yana kamuoyunun karşısına çıkmayan Prens Kate'i çocuklarıyla birarada gösteren bir fotoğraftı. Kraliyet ailesi fotoğrafla Prenses'in sağlık durumuna ilişkin dedikoduları sonlandırmayı hedefliyordu belki ama, tam tersi oldu. Çünkü uluslararası ajanslar, "üzerinde oynandığı" gerekçesiyle Galler Prensesi'nin fotoğrafını yayından kaldırdı.
Ocak ayından bu yana ilk kez ailesiyle fotoğrafı paylaşıldı. Ancak aylar sonra gelen ilk fotoğraf, manipülasyon iddiasıyla uluslararası ajanslar tarafından yayından kaldırıldı.
Olay, Galler Prensesi Kate Middleton'ın sağlık durumuyla ilgili soru işaretlerini artırdı.