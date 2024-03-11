Kraliyet fotoğrafına "manipülasyon" iddiası: Prensesten açıklama geldi

Prenses Kate, Ocak ayında batın ameliyatı olmuş, ameliyatın kanserle ilişkili olmadığı açıklanmıştı. Ancak iki hafta hastanede yatan Prenses'in,, ne ameliyatı olduğu duyurulmadı.



Bu süreçte halkın karşısına hiç çıkmayan Prenses Kate'le ilgili, boşandığı ve sağlık durumunun açıklanandan daha kötü olduğu yönünde söylentiler ortaya çıksa da Kensington Sarayı bu konuda hiçbir açıklama yapmadı.



