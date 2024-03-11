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Kraliyet fotoğrafına "manipülasyon" iddiası: Prensesten açıklama geldi

Dün İngiltere'de Anneler Günü'ydü. Bu sebeple Kraliyet ailesinin resmi hesabından bir fotoğraf paylaşıldı. Ocak ayındaki ameliyatından bu yana kamuoyunun karşısına çıkmayan Prens Kate'i çocuklarıyla birarada gösteren bir fotoğraftı. Kraliyet ailesi fotoğrafla Prenses'in sağlık durumuna ilişkin dedikoduları sonlandırmayı hedefliyordu belki ama, tam tersi oldu. Çünkü uluslararası ajanslar, "üzerinde oynandığı" gerekçesiyle Galler Prensesi'nin fotoğrafını yayından kaldırdı.

Kraliyet fotoğrafına "manipülasyon" iddiası: Prensesten açıklama geldi - 1

Ocak ayından bu yana ilk kez ailesiyle fotoğrafı paylaşıldı. Ancak aylar sonra gelen ilk fotoğraf, manipülasyon iddiasıyla uluslararası ajanslar tarafından yayından kaldırıldı.

Olay, Galler Prensesi Kate Middleton'ın sağlık durumuyla ilgili soru işaretlerini artırdı.

DÜNYA HABERLERİ

Kraliyet fotoğrafına "manipülasyon" iddiası: Prensesten açıklama geldi - 2

Olay yaratan fotoğrafı, Kral ve Kraliçe dışındaki kraliyet ailesi üyelerinin yaşadığı Kensington Sarayı sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafta, Galler Prensesi üç çocuğuyla birlikte. Fotoğrafı çekense Veliaht Prens William.

Kate sandalyede otururken, çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis annelerinin çevresini sarmış halde. İngiltere'de Anneler Günü olması sebebiyle paylaşılan fotoğrafta 42 yaşındaki Prenses, gayet sağlıklı görünüyor. Ancak fotoğraftaki bazı detaylar, Kraliyet hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

Kraliyet fotoğrafına "manipülasyon" iddiası: Prensesten açıklama geldi - 3

Sosyal medyada fotoğrafın üzerinde oynandığına dair iddialar yer aldı.

Bunlardan biri tahtın 3 numaralı varisi Prenses Charlotte'un kıyafetiydi; hem eteğinde hem de kolunda hatalar bulundu.

Kraliyet fotoğrafına "manipülasyon" iddiası: Prensesten açıklama geldi - 4

Tahtın 4 numaralı varisi Prens Louis'in kazağındaki çizgiler,, Kate'in evlilik yüzüğünün olmaması ve üzerindeki kıyafetin fermuarının hizalanışındaki hata, ayrıca sol elinin görünüşünde bir tutarsızlık olduğu gibi ayrıntılar, fotoğrafın üzerinde oynandığı iddialarına kanıt olarak sunuldu.

Kraliyet fotoğrafına "manipülasyon" iddiası: Prensesten açıklama geldi - 5

Fotoğrafı aboneleriyle paylaşan uluslararası haber ajansları da saatler sonra editöryal gerekçelerle fotoğrafı geri çektiklerini duyurmaya başladı.

Ajanslar; fotoğrafın kaynağının yani Kensington Sarayı'nın görüntüyü manipüle ettiğini belirtti; abonelerine görüntüyü kullanmama, kullanıldıysa silme tavsiyesinde bulundu.

Kraliyet fotoğrafına "manipülasyon" iddiası: Prensesten açıklama geldi - 6

Prenses Kate, Ocak ayında batın ameliyatı olmuş, ameliyatın kanserle ilişkili olmadığı açıklanmıştı. Ancak iki hafta hastanede yatan Prenses'in,, ne ameliyatı olduğu duyurulmadı.

Bu süreçte halkın karşısına hiç çıkmayan Prenses Kate'le ilgili, boşandığı ve sağlık durumunun açıklanandan daha kötü olduğu yönünde söylentiler ortaya çıksa da Kensington Sarayı bu konuda hiçbir açıklama yapmadı.

Kraliyet fotoğrafına "manipülasyon" iddiası: Prensesten açıklama geldi - 7

PRENSESTEN ÖZÜR MESAJI

Prens William ile ortak kullandığı  X hesabından açıklama yapan Galler Prensesi "Birçok amatör fotoğrafçı gibi ben de ara sıra düzenleme denemeleri yapıyorum. Dün paylaştığımız aile fotoğrafının yol açtığı karışıklıktan dolayı özürlerimi iletmek istedim. Umarım kutlayan herkesin Anneler Günü çok mutlu geçmiştir"  dedi.

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