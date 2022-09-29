2023 Altın Küre Ödülleri'ne yeni kategoriler eklendi

Geçtiğimiz yıl jüri üyelerinin hiçbirinin siyahi olmaması nedeniyle eleştirilen ve televizyonda yayınlamayan Altın Küre Ödülleri’ nin bu yıl da NBC ’de yayınlanacağı açıklanmıştı ancak Oscar’ın habercisi olan ödül töreninde bu sene bazı farklılıklar olacak. Altın Küre Ödülleri’ni organize eden Hollywood Yabancı Basın Derneği’nin (HFPA), ödül kategorilerinde değişiklikler yaptığını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre daha önce var olan yardımcı kadın ve erkek oyuncu kategorileri bu 4 yeni kategori ile değiştirilecek:



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu/Televizyon (Müzikal, komedi veya drama)



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu /Televizyon (Müzikal, komedi veya drama)



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Televizyon için yapılmış mini dizi veya film)



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Televizyon için yapılmış mini dizi veya film)

