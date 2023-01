80. Altın Küre Ödülleri hakkında bilmeniz gerekenler (2023 Altın Küre Ödülleri)

Bu yıl 80'inci kez verilecek olan Altın Küre Ödülleri, Hollywood Yabancı Basın Birliği (Hollywood Foreign Press Association - HFPA) tarafından 10 Ocak 2023’te Beverly Hills Hotel'de düzenlenecek olan törenle sahiplerini bulacak. Televizyon ve film dünyasının enlerinin seçildiği törenin sunuculuğunu belirleyen Emmy Ödüllü komedyen Jerrod Carmichael üstlenecek.



KİMLER ÖDÜLLERİ SUNACAK?



Bu yılki ödül sunucuları arasında Ana de Armas ve Jamie Lee Curtis'in yanı sıra Michaela Jaé Rodriguez, film yapımcısı Quentin Tarantino, komedyenler Tracy Morgan ve Nicole Byer ve aktörler Billy Porter, Natasha Lyonne, Niecy Nash-Betts, Ana Gasteyer ve Colman Domingo gibi isimler yer alıyor.

Piyanist ve besteci Chloe Flower'ın ise gecede sahne alacağı belirtildi.



HANGİ ADAYLAR ÖDÜŞ YARIŞINDAA BAŞI ÇEKİYOR?



Elvis filmiyle yıldızı parlayan Austin Butler, Blonde'daki Marilyn Monroe performansıyla övgü toplayan Ana de Armas ve Her Şey Her Yerde Aynı Anda filmindeki Deirdre Beaubeirdre rolüyle Jamie Lee Curtis adaylar güçlü adaylar olarak görülüyor.

Sektöre katkılarından dolayı oyuncu ve komedyen Eddie Murphy’e Cecil B. DeMille Ödülü ve televizyon sektörüne ve izleyicilerine "kalıcı etkisi" nedeniyle senarist Ryan Murphy’e Carol Burnett Ödülü verilecek.



2023 ALTIN KÜRE ADAYLARI

TELEVİZYON DİZİSİNDE EN İYİ ERKEK OYUNCU (MÜZİKAL VEYA KOMEDİ)



Donald Glover, Atlanta

-Bill Hader, Barry

-Steve Martin, Only Murders in the Building

-Martin Short, Only Murders in the Building

-Jeremy Allen White, The Bear



TELEVİZYON DİZİSİNDE EN İYİ KADIN OYUNCU (MÜZİKAL VEYA KOMEDİ)



-Quinta Brunson, Abbott Elementary

-Kaley Cuoco, The Flight Attendant

-Selena Gomez, Only Murders in the Building

-Jenna Ortega, Wednesday

-Jean Smart, Hacks

EN İYİ SENARYO



-Todd Field, Tár

-Tony Kushner & Steven Spielberg, The Fabelmans

-Daniel Kwan, Daniel Scheinert, Everything Everywhere All at Once

-Martin McDonagh, The Banshees of Inisherin

-Sarah Polley, Women Talking



EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI



-“Carolina,” Taylor Swift (Where the Crawdads Sing)

-“Ciao Papa,” Guillermo del Toro & Roeban Katz (Guillermo del Toro’s Pinocchio)

-“Hold My Hand,” Lady Gaga and Bloodpop (Top Gun: Maverick)

-“Lift Me Up,” Tems, Ludwig Göransson, Rihanna and Ryan Coogler (Black Panther: Wakanda Forever)

-“Naatu Naatu,” Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj (RRR)

80. Altın Küre adaylarının tam listesini görmek için tıklayın...