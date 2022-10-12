Adana'da 11. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı 25-30 Nisan'da düzenlenecek

Eğlenceli etkinliklerin yanında çok sayıda kültürel ve sanatsal aktivitenin yer alacağı Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, bu yıl 11. kez düzenlenecek.



Kostümlü kortej geçişinin 29 Nisan Cumartesi günü yapılacağı aktarılan açıklamada, geçen yıl 1 milyondan fazla kişinin Adana sokaklarında buluştuğu karnavala yine çok sayıda vatandaşın ilgi göstermesinin beklendiği bildirildi.



Açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamına alınan karnavalda, Bakanlığın desteğinin profesyonel etkinlik çeşitliliğine katkı sunacağı kaydedildi.