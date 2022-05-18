Aleyna Tilki New York Times Meydanı'nda

Haberler 18.05.2022 - 12:02
Spotify’ın global müzik programı birinci yılını kutlarken, Türkiye’den ilk defa bir kadın sanatçı, sadece EQUAL Türkiye çalma listesinin kapağında yer almakla kalmadı, aynı zamanda programın global elçisi oldu. Aleyna Tilki mayıs ayında, hem Global EQUAL çalma listesinin hem de EQUAL Türkiye çalma listesinin kapağına çıkarken aynı zamanda yeni şarkısı Take It or Leave It ile de bu iki listeye konuk oldu.
Tilki ayrıca, programın mayıs ayı elçisi olarak Spotify’ın New York Times Square’deki meşhur reklam alanlarında global elçi olarak iki kez boy gösterdi.
Spotify’ın müzik dünyasında kadınlar için eşitliği güçlendirmek ve kadın sanatçıların müziğe olan katkılarını kutlamak için geliştirdiği global müzik programı EQUAL kapsamında 241 Türk kadın sanatçı, Türkiye dışındaki çalma listelerinde yer alarak global kitlelere ulaştı.
GLOBAL LİSTEDE 241 TÜRK KADIN SANATÇI
Bugüne kadar dünya genelinde 400 kadın sanatçı programın elçisi oldu. Sadece kadın sanatçıların yer aldığı toplam 35 çalma listesi hazırlandı ve bu çalma listeleri tüm dünyada bir sene boyunca 13 milyon saat dinlendi.
Mayıs 2021’den beri 1000 kadın sanatçı, Türkiye çalma listesine eklendi. 1000 kadından 134’ü, ilk defa Spotify tarafından hazırlanan bir çalma listesinde yer aldı. 1000 kadın sanatçının 337’si yerli sanatçılardan oluştu. Çalma listelerinde yer alan 241 Türk kadın sanatçıdan 48’i ilk defa Türkiye dışında Spotify tarafından hazırlanan bir çalma listesinde boy gösterdi. Bugüne kadar Türkiye’den Melike Şahin, Göksel, Hadise, Nova Norda, Sibel Can, Kalben, Ajda Pekkan, Gülçin Ergül, Güneş, Sena Şener, Ziynet Sali, Gülşen, Aleyna Tilki olmak üzere 13 kadın sanatçı programın Türkiye elçileri oldu.