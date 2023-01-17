Buket Uzuner'den yeni roman: Ateş

“Tabiat Dörtlemesi: Uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları” anabaşlığı altında Su (2012), Toprak (2015) ve Hava (2018) adlı romanları kaleme alan Buket Uzuner, Defne Kaman'ı ve dostlarını kadim şehir Mardin'e taşıyan Ateş ile seriyi tamamlıyor.



Mardin’de, nedeni bilinmeyen bir yangında Gazeteci Defne Kaman, yanında bir çocukla kaybolur. Onu aramak için Mardin’e gelen Umay Ninesi ve dostları, Defne Kaman’ın öksüz sığınmacı çocuklara öğretmenlik yaptığı için bir süredir tehdit edildiğini öğrenirler. Sınır Tanımayan Doktorlar, Sınır Tanımayan Gazeteciler ve Mardinlilerin katıldığı zorlu arama macerası, bu eşsiz şehirde her adımda karşılarına çıkan Mezopotamya (Mitleri) Efsaneleri eşliğinde, Türkiye’de binlerce yıldır yaşamış insanları birbirine bağlayan hikayeleri hatırlamalarına yol açacaktır.



Ateş romanında, kadim geleneklerimizde şimdi unutulmuş ‘tabiata saygılı insan’ modelini günümüze taşıyarak modern bir Türkiye Mitolojisi kuran Buket Uzuner, 14 yıllık detaylı bir çalışmanın ürünü olan dörtlemeyle ilgili olarak, “Benim çığlığım hikâyeler kurmak ve onları yazarak anlatmak. Yani ben de aslında 'tabiatın sesini duymuş usta yazar' Sait Faik gibi, yazmasam çıldıracaklardan biriyim. Ya da belki hepimiz çoktan çıldırdık ama topluca çıldırdığımız için bunu artık yeni ‘norm’al sanıyoruz" dedi.

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