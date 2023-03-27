Bursa'daki tarihi eserler olası depreme karşı lazer tarama cihazlarıyla modelleniyor

Tarih boyunca yaşadığı büyük deprem ve yangın felaketleriyle önemli eserlerin tahrip olduğu Bursa'da, geçmişte yaşanan tecrübelerden çıkarılan dersle tüm ecdat emanetleri birebir ölçümlenip, modellenerek kayıt altına alınıyor. Çalışma ile bir tarihi eser tamamen yerle bir olsa da aynısını yeniden yapmak mümkün olacak.



Bursa Büyükşehir Belediyesi Harita Şube Müdürlüğü ekipleri, 2015 yılında Türkiye'deki belediyelerde bir ilk olarak yersel lazer tarama cihazı ile ölçümlere başladı.

Saniyede 50 bin nokta ölçebilen lazer ölçüm cihazı ile yapıların 3 boyutlu modeli çıkarılırken, Ulucami'de yapılan 2 milyar nokta ölçümü ile en kaba hata sadece 8 milimetre olarak tarihi yapının 3 boyutlu modeli oluşturuldu.



Bugüne kadar Ulu Camii'nin yanı sıra Tarihi Saat Kulesi, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri, Yeşil Camii, Yeşil Türbe, Tarihi Belediye Binası, İznik Antik Roma Tiyatrosu, Çini Fırınları, Tolon Fabrikası, İznik Surları, İshakpaşa Külliyesi, Yıldırım Beyazıt Cami, 1. Murat Külliyesi, Bitinya Galerileri, Zindan Kapı gibi 100'ün üzerindeki tarihi eserin modellemesi yapılırken, milyarlarca noktanın üzerinde ölçüm gerçekleştirildi.