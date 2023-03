Bursa'daki tarihi eserler olası depreme karşı lazer tarama cihazlarıyla modelleniyor

Bir taraftan şehri depreme karşı dirençli hale getirecek çalışmaları sürdürürken, diğer taraftan sahip oldukları kültürel mirası korumak için de yoğun çaba harcadıklarını vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:



"Özellikle 1855 depreminde Bursa neredeyse yerle bir oldu. Birçok tarihi eser ya tahrip oldu ya da tamamen yıkılıp gitti. Yine 1958 yılındaki yangında tarihi kapalı çarşı kül oldu. 11 ilimizde büyük yıkım ve acılara neden olan asrın felaketinde de çok sayıda anıtsal eser yerle bir oldu. Yani bu tür felaketler her an olabilir. Bu noktada harita şubemizin yaptığı çalışma tarihe not düşülmesi bakımından çok önemli."

Aktaş, bugüne kadar 100'ün üzerindeki eserin birebir modellemesinin yapıldığına dikkati çekerek, "Hedefimiz kentimizdeki gerek tarihi, gerekse mimari değeri olan tüm eserleri modellemek. Allah ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın tabii ki ama olası bir felakete karşı konutlarımızdan anıtlarımıza kadar tüm yapılarımızı depreme dirençli hale getirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.