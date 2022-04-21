Çocuklarda dikkat eksikliği bozukluğuna dair rehber kitap: Dağınık Zihinler

Haberler 21.04.2022 - 12:21
Modern psikoterapi deyince dünyada akla gelen ilk isimlerden biri olan Gabor Mate’in, dikkat eksikliği bozukluğu ve onu çevreleyen mitin doğrularını ve yanlışlarını ortaya koyduğu kitabı 'Dağınık Zihinler', yarın raflarda yer almaya hazırlanıyor.
Stres, ruh beden sağlığı, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, ebeveynlik ve bağımlılık konularında popüler bir otorite olan Gabor Mate, kendisi de dikkat eksikliği bozukluğu teşhisi konmuş biri olarak sadece DEB’li çocuğu olan ebeveynlerin ve DEB’li yetişkinlerin değil, her ebeveynin faydalanacağı bir rehber sunuyor.
"İHTİYACIMIZ OLAN ŞEY DAHA AZ SUÇLULUK"
'Dağınık Zihinler' kitabının tanıtımında şu sözler yer alıyor:
"Çocuklarımızı sevgi dolu bir güven ortamında yetiştirmek için elimizden geleni yapan ebeveynler olarak halihazırda hissettiğimizden daha suçlu hissetmemizin hiç lüzumu yok. İhtiyacımız olan şey daha az suçluluk. Bir de ebeveyn çocuk ilişkisindeki kalitenin çocuklarımızın gelişimi için nasıl kullanılabileceğine dair farkındalığımızın artması. Dağınık Zihinler bu tür bir farkındalığı cesaretlendirmek için yazıldı."