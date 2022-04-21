Çocuklarda dikkat eksikliği bozukluğuna dair rehber kitap: Dağınık Zihinler

Modern psikoterapi deyince dünyada akla gelen ilk isimlerden biri olan Gabor Mate’in, dikkat eksikliği bozukluğu ve onu çevreleyen mitin doğrularını ve yanlışlarını ortaya koyduğu kitabı 'Dağınık Zihinler', yarın raflarda yer almaya hazırlanıyor.

Stres, ruh beden sağlığı, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, ebeveynlik ve bağımlılık konularında popüler bir otorite olan Gabor Mate, kendisi de dikkat eksikliği bozukluğu teşhisi konmuş biri olarak sadece DEB’li çocuğu olan ebeveynlerin ve DEB’li yetişkinlerin değil, her ebeveynin faydalanacağı bir rehber sunuyor.