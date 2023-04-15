Cumhuriyetin 100. yılı için Fazıl Say'ın bestelediği 100. Yıl Marşı'nın kaydı yapıldı

Say, bugün söylenen marşların 100 yıllık olduğunu belirterek, "Bir marşın halk tarafından sevilmesi ve söylenmesi on yıllara uzanan bir süreçtir. Kolay değildir. '2023'te tek 100. Yıl Marşı benim olacak' diye de bir şey yok. Pek çok proje olacaktır. Ben içime sinen bir marş besteledim ve bunu da en iyi şartlarda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bize sağladığı imkanlarla gerçekleştirdik. İyi bir kayıt yaptık ve halkımızın da bu marşı seveceğini düşünüyorum" dedi.

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