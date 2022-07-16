Dwayne Johnson'dan Emmy'ye ret

Dwayne Johnson bu yıl 74’üncüsü düzenlenecek olan Emmy Ödülleri'nin sunuculuğunu geri çevirdi.



Entertainment Tonight’ın haberine göre; Johnson, teklifi reddetmesinin nedeni olarak zamanlama problemi olduğunu söyledi.



Johnson, “Bana gelip sorduklarında gerçekten, gerçekten onur duydum, ama bu sadece bir zamanlama sorunu. Bu kadar. Tüm mesele bu” dedi.



Geçen ay, komedyen Chris Rock’ın da Johnson ile gösteriye ev sahipliği yapmasıyla ilgili söylentiler ortaya çıkmış ancak yalanlanmıştı.



Bu yıl 74’üncüsü düzenlenecek olan Emmy Ödülleri, 12 Eylül akşamı yapılacak törenle sahiplerini bulacak.

