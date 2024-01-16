En çok Emmy kaybeden dizi rekorunu kırdı: Better Call Saul tarihe geçti

2015'ten 2022'ye kadar devam eden ve başrolünde Bob Odenkirk'ün yer aldığı "Better Call Saul", düzenbaz bir avukat olan Saul Goodman'ın Walter White davasından önceki dönemini anlatıyordu.
Başrollerde Odenkirk haricinde Rhea Seehorn, Jonathan Banks'in yer aldığı Better Call Saul dizisi, 6 sezon boyunca 53 Emmy adaylığı elde etti.
75. Emmy Ödülleri'nde de "En İyi Drama Dizisi", "Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu" dahil olmak üzere 7 dalda aday olan Better Call Saul, törenden eli boş döndü.
Böylece 53 kez Emmy Ödülleri'ne aday olup hiç ödül kazanamayan tek dizi, Better Call Saul oldu.
Variety'ye göre; Better Call Saul, en çok Emmy kaybeden dizi rekorunu elinde tutuyor ve tüm zamanların en çok küçümsenen dizisi diye adlandırılıyor.
Better Call Saul'un Drama Dizisinde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" dalında aday gösterilen oyuncusu Rhea Seehorn da Emmy ödülleri öncesinde Hollywood Reporter'a konuşmuştu.
51 yaşındaki oyuncu, Emmy kazanamadan tarihe geçse bile diziden memnun olduğunu belirtti.
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