En çok Emmy kaybeden dizi rekorunu kırdı: Better Call Saul tarihe geçti

75. Emmy Ödülleri'nde de "En İyi Drama Dizisi", "Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu" dahil olmak üzere 7 dalda aday olan Better Call Saul, törenden eli boş döndü.



Böylece 53 kez Emmy Ödülleri'ne aday olup hiç ödül kazanamayan tek dizi, Better Call Saul oldu.

75. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu: Kazananlar tam liste Haberi Görüntüle Variety'ye göre; Better Call Saul, en çok Emmy kaybeden dizi rekorunu elinde tutuyor ve tüm zamanların en çok küçümsenen dizisi diye adlandırılıyor. Better Call Saul'un Drama Dizisinde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" dalında aday gösterilen oyuncusu Rhea Seehorn da Emmy ödülleri öncesinde Hollywood Reporter'a konuşmuştu. 51 yaşındaki oyuncu, Emmy kazanamadan tarihe geçse bile diziden memnun olduğunu belirtti.