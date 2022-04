Harry Styles'ın yeni şarkısı 'As It Was' bir günde en çok indirilen şarkı oldu

İngiliz şarkıcı Harry Styles ’ın merakla beklenen albümünün ilk teklisi ‘As It Was’ müzik listelerinde büyük bir rekora imza attı.

Müzik listelerinde büyük başarı yakalayan şarkı, aynı zamanda 2022 yılında piyasaya çıkan ve listelerde 1. sırayı gören ilk şarkı oldu.



BİR GÜNDE ÇOK İNDİRİLEN ŞARKI



‘As It Was, 8,3 milyon indirme ile Spotify liste tarihinde bir günde en çok indirilen şarkı ünvanına sahip oldu. Şarkı, 21.6 milyon indirilme ile 2022’de bir günde en çok indirilen şarkı oldu.

Şarkı, Styles’ın yeni albümü ‘Harry’s House’un ilk parçası olma özelliğini taşıyor.