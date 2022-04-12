Harry Styles'ın yeni şarkısı 'As It Was' bir günde en çok indirilen şarkı oldu

İngiliz müzik grubu One Direction ile yollarını ayırdığı günden beri kariyerinde hızlı bir yükselişe geçen Harry Styles, yeni albümünün ilk parçası ‘As It Was’ ile yeni bir rekora imza attı.

Harry Styles'ın yeni şarkısı 'As It Was' bir günde en çok indirilen şarkı oldu

Haberler - ntv.com.tr 12.04.2022 - 11:49 | Son Güncelleme : 12.04.2022 - 11:51

İlişkili Haberler

Harry Styles’ın yeni albümü yolda

Harry Styles’ın yeni albümü yolda

Category

İngiliz şarkıcı Harry Styles’ın merakla beklenen albümünün ilk teklisi ‘As It Was’ müzik listelerinde büyük bir rekora imza attı.

31 Mart’ta yayınlanan şarkı, 43,8 milyon indirilme sayısıyla 2022 yılında bir haftada en çok dinlenen şarkı rekorunu kırdı.

Müzik listelerinde büyük başarı yakalayan şarkı, aynı zamanda 2022 yılında piyasaya çıkan ve listelerde 1. sırayı gören ilk şarkı oldu.

BİR GÜNDE ÇOK İNDİRİLEN ŞARKI

As It Was, 8,3 milyon indirme ile Spotify liste tarihinde bir günde en çok indirilen şarkı ünvanına sahip oldu. Şarkı, 21.6 milyon indirilme ile 2022’de bir günde en çok indirilen şarkı oldu.

Şarkı, Styles’ın yeni albümü ‘Harry’s House’un ilk parçası olma özelliğini taşıyor.

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...