Hollywood yıldızı Keanu Reeves'in ilk romanı geliyor

Aksiyon serileri "Matrix" ve "John Wick" ile dünya çapında üne kavuşan Keanu Reeves, Britanyalı yazar China Miéville ile iş birliği yaptığı ilk romanını bu yıl yayınlayacak.
Adının The Book of Elsewhere (Başka Yerlerin Kitabı) olması planlanan roman, Reeves'in 2021'de yayımladığı BRZRKR çizgi roman serisinin dünyasında geçiyor. Ölümsüz bir savaşçının ölümsüzlüğünü anlamak için çıktığı bin yıllık yolculuğu konu alacak olan roman 23 Temmuz'da yayımlanacak.
"CHINA UMDUĞUM ŞEYİ YAPTI"
China Miéville ile çalışmanın olağanüstü olduğunu söyleyen Reeves, "China tam da umduğum şeyi yaptı, hikayeye ve çok sevdiğim BRZRKR dünyasıyla nasıl oynamak istediğine dair net bir mimariyle geldi. Onun vizyonu beni çok heyecanlandırdı ve bu iş birliği sürecinin bir parçası olmaktan onur duydum" dedi.
Miéville ise iş birliği hakkında "Bazen en büyük oyunlar başkalarının oyuncaklarıyla oynadıklarınızdır. Keanu'nun beni oynamaya davet etmesi benim için bir onur, bir şok ve bir zevkti. Ancak uzun zamandır yarattığı oyuncaklarla bu kadar cömert davranacağını asla tahmin edemezdim" ifadelerini kullandı.
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