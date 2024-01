Hollywood yıldızı Keanu Reeves'in ilk romanı geliyor

Aksiyon serileri "Matrix" ve "John Wick" ile dünya çapında üne kavuşan Keanu Reeves, Britanyalı yazar China Miéville ile iş birliği yaptığı ilk romanını bu yıl yayınlayacak.

Adının The Book of Elsewhere (Başka Yerlerin Kitabı) olması planlanan roman, Reeves'in 2021'de yayımladığı BRZRKR çizgi roman serisinin dünyasında geçiyor. Ölümsüz bir savaşçının ölümsüzlüğünü anlamak için çıktığı bin yıllık yolculuğu konu alacak olan roman 23 Temmuz'da yayımlanacak.