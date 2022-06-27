İngiliz aktör Frank Williams 90 yaşında hayatını kaybetti

İngiliz aktör Frank Williams, 90 yaşında hayatını kaybetti. Williams, 1968 yılında Dad's Army dizisindeki karakteriyle tanınıyordu.

İngiliz aktör Frank Williams 90 yaşında hayatını kaybetti

Haberler - ntv.com.tr 27.06.2022 - 10:41

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İngiliz oyuncu Frank Williams 90 yaşında hayata veda etti.

Williams’ın ölüm haberi hayran sayfasında, “'Sevgili arkadaşımız, meslektaşımız ve aktörümüz Frank Williams'ın bu sabah vefat ettiğini söylediğim için çok üzgünüm. Neredeyse 91 yaşındaydı, birçok kişiye neşe, kahkaha ve mutluluk getirdi, bu yüzden ona minnettarız. Teşekkürler Frank” sözleriyle duyuruldu.

TİYATROYLA BAŞLADI

Kariyerine Londra'da başlayan aktör daha sonra televizyon işleri yapmaya devam etti.

Williams, 1968 yılında dokuz sezon boyunca yayınlanan komedi dizisi Dad's Army'deki rolüyle tanınıyordu.

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