İngiliz aktör Frank Williams 90 yaşında hayatını kaybetti

İngiliz oyuncu Frank Williams 90 yaşında hayata veda etti.



Williams’ın ölüm haberi hayran sayfasında, “'Sevgili arkadaşımız, meslektaşımız ve aktörümüz Frank Williams'ın bu sabah vefat ettiğini söylediğim için çok üzgünüm. Neredeyse 91 yaşındaydı, birçok kişiye neşe, kahkaha ve mutluluk getirdi, bu yüzden ona minnettarız. Teşekkürler Frank” sözleriyle duyuruldu.

