Jake Gyllenhaal'un yeni projesi "Road House" oldu

Haberler - ntv.com.tr 03.08.2022 - 17:09
Her filminde yepyeni bir karaktere bürünmesiyle çok yönlü bir oyuncu olduğunu kanıtlayan ABD’li oyuncu Jake Gyllenhaal, 80’lerin sevilen yapımı “Road House”un yeni versiyonunda rol alacak. Filmin yönetmenliğini “Bay ve Bayan Smith” ve “Yarısının Sınırında” gibi yapımlara imza atan Doug Liman yapacak.
KADROSU BELLİ OLDU
Amazon Prime Video’da izleyiciyle buluşacak olan filmin kadrosunda Billy Magnussen, Daniela Melchoir, Gbemisola Ikumelo ve Lukas Gage gibi ünlü isimler yer alıyor.
Patrick Swayze’nin başrolünde yer aldığı 1989 tarihli film, dövüş sanatlarında usta bir bar fedaisi olan Dalton karakterini konu alıyordu.