Jake Gyllenhaal'un yeni projesi "Road House" oldu

Her filminde yepyeni bir karaktere bürünmesiyle çok yönlü bir oyuncu olduğunu kanıtlayan ABD’li oyuncu Jake Gyllenhaal, 80’lerin sevilen yapımı “Road House”un yeni versiyonunda rol alacak. Filmin yönetmenliğini “Bay ve Bayan Smith” ve “Yarısının Sınırında” gibi yapımlara imza atan Doug Liman yapacak.