James Cameron: Leonardo DiCaprio Titanik'te olmayabilirdi

Başrollerinde Leonardo DiCaprio'nun ve Kate Winslet'in yer aldığı Titanik, tüm zamanların en romantik filmleri arasında gösteriliyor. Sinema tarihinin en çok hasılat yapan üçüncü filmi unvanına sahip olan filmle ilgili konuşan yönetmen James Cameron, Jack karakterinin kaderiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda buldu.



REPLİK OKUMAYI REDDETTİ

Oscarlı yönetmen, DiCaprio’nun seçmelerdeki tavrı yüzünden neredeyse rolü kaybedeceğini açıkladı. Bu yıl 25. yılını kutlayan filmde Jack karakterini canlandıran DiCaprio’nun Kate Winslet ile bir araya geldiği anları anlatan yönetmen “Kate ile bir görüşme daha yapacağını düşünüyordu ama biz ondan birkaç replik okumasını istedik” dedi.



O sıralarda What’s Eating Gilbert Grape filmindeki rolüyle Oscay adaylığı kazanan ve yıldızı parlayan oyuncunun “Replik mi okuyacağım? Ben replik okumam” dediğini paylaşan yönetmen, DiCaprio’nun bir filmde rol almak için seçmelere katılmayı gereksiz gördüğü hissine kapıldığını söyledi.

"YA YAPARSIN YA DA ROLÜ KAYBEDERSİN"



DiCaprio’ya “Bu film hayatımın iki yılını alacak kadar büyük bir film. Oyuncu seçiminde bir hata yapıp hiçbir şeyi mahvetmeyeceğim.Ya replikleri okuyacaksın ya da bu rolü kaybedeceksin” diyen Cameron, oyuncunun gönülsüz de olsa filmde Rose’u canlandıran Winslet ile replikleri okuduğunu söyledi.

"BU ADAMIMIZ’ DEDİM"



Oyuncunun replikleri söylediği anda Jack karakterine dönüştüğünü söyleyen yönetmen, “Kate de bir anda canlandı. Karanlık bulutlar dağıldı ve güneş resmen Jack’i aydınlığa çıkardı. Kendi kendime ‘Bu adamımız’ dedim” dedi.

TİTANİK HAKKINDA

Yolcu gemisinin 1912 yılında daha ilk seferinde bir buz dağına çarpmasını konu alan romantik ve dram tarzındaki film, tüm zamanların en çok hasılat yapan üçüncü filmi. İlk sırada yine James Cameron imzalı Avatar yer alırken ikinci sırada Avengers: Endgame bulunuyor.



11 Oscar ödülü kazanarak adını sinema tarihine yazdıran film, 1997 yılında vizyona girdi.