Jennifer Hudson 'EGOT' kulübüne katıldı

Haberler - ntv.com.tr 14.06.2022 - 15:07 | Son Güncelleme : 14.06.2022 - 15:40
Oyuncu ve müzisyen Jennifer Hudson, 2022 Tony Ödülleri’nde ‘A Strange Loop’ filmindeki yapımcı rolüyle En İyi Müzikal ödülünün sahibi oldu. Daha önce Grammy, Oscar ve Emmy ödülleri bulunan Hudson, aldığı bu Tony ödülüyle saygın sanatçıların yer aldığı ‘EGOT’ kulübüne dahil oldu.
Adını eğlence sektörünün en prestijli ödülleri olan Emmy, Grammy, Oscar ve Tony’den alan ‘EGOT’ dünyada yalnızca 16 kişinin dahil olduğu bir kulüp.
16 KİŞİNİN ARASINA GİRDİ
EGOT statüsüne ulaşan 16 ünlü isim arasında bestekar Richard Rogers, oyuncu Rita Moreno, Audrey Hepburn ve şarkıcı John Legend yer alıyor.
DÖRT PRESTİJLİ ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU
Oyuncu 2007 yılında ‘Dreamgirls’ filmindeki rolüyle Oscar’da En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü ve 2009 yılında Grammy’de En İyi R&B Albümü ödülünü kazandı. 2021 yılında yapımcı olarak bulunduğu ‘Baba Yaga’ filmi ise Daytime Emmy ödülünün sahibi oldu.