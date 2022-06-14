Jennifer Hudson 'EGOT' kulübüne katıldı

Oyuncu ve müzisyen Jennifer Hudson, 2022 Tony Ödülleri’nde ‘A Strange Loop’ filmindeki yapımcı rolüyle En İyi Müzikal ödülünün sahibi oldu. Daha önce Grammy, Oscar ve Emmy ödülleri bulunan Hudson, aldığı bu Tony ödülüyle saygın sanatçıların yer aldığı ‘EGOT’ kulübüne dahil oldu.



Adını eğlence sektörünün en prestijli ödülleri olan Emmy, Grammy, Oscar ve Tony’den alan ‘EGOT’ dünyada yalnızca 16 kişinin dahil olduğu bir kulüp.