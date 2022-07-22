Keanu Reeves'in başrolünde olduğu John Wick 4'ten ilk görsel paylaşıldı

Keanu Reeves’in başrolünde olduğu John Wick serisinin yeni filmi John Wick: Chapter 4 için ilk resmi görsel yayınlandı.

Keanu Reeves'in başrolünde olduğu John Wick 4'ten ilk görsel paylaşıldı

Haberler - ntv.com.tr 22.07.2022 - 15:52

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Amerikalı oyuncu ’in canlandırdığı John Wick karakteri serinin dördüncü filmiyle beyazperdeye geri dönüyor. Üçüncü filminin yayınlanmasından üç yıl sonra seyirciyle buluşmaya hazırlanan karakterin John Wick: Chapter 4’dan ilk görseli yayınlandı. Comic-Con etkinliğinde yayınlanan görselde mumlarla dolu bir odada bulunan John Wick'in görünümü paylaşıldı.

YENİ FİLME DAİR DETAYLAR

24 Mart 2023’te vizyona girmesi beklenen filmin oyuncu kadrosunda Laurence Fishburne, Ian McShane, Lance Reddick, Rina Sawayama, Donnie Yen, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Clancy Brown, Marko Zaror, Bill Skarsgård ve Scott Adkins yer alıyor.

Chad Stahelski'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmin konusu ise henüz paylaşılmadı.

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