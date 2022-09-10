Kerr filmi Türkiye'nin Oscar adayı oldu

95’inci Akademi Ödülleri için 'Türkiye'nin En İyi Uluslararası Film' adayı, yapımcılığını Vildan Erşen'in, yönetmenliğini Tayfun Pirselimoğlu'nun üstlendiği Kerr filmi olarak belirlendi.

Kerr filmi Türkiye'nin Oscar adayı oldu

Haberler 10.09.2022 - 17:25

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95. Oscar'da En İyi Uluslararası dalında, Türkiye'nin adayı Kerr filmi oldu.

Eseri Yapımcıları Meslek Birliği'nden yapılan açıklamaya göre; Yapımcılığını Vildan Erşen'in, yönetmenliğini Tayfun Pirselimoğlu'nun üstlendiği Kerr, Türkiye'nin En İyi Uluslararası Film adayı olarak belirlendi.

Erdem Şenocak, Jale Arıkan, Rıza Akın’ın rol aldığı film Can’ın, yaşlı babasının cenazesi için geldiği kasabada bir cinayete tanık olması üzerinden gelişen olayları anlatıyor.

Kerr filmi Türkiye'nin Oscar adayı oldu - 1

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