Leonardo DiCaprio'nun başrolünde yer aldığı Dolunay Katilleri filmi tüm dünyada aynı anda vizyona girecek

Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Brendan Fraser gibi isimlerin rol aldığı ve Cannes Film Festivali'nde prömiyeri yapılan Killers of the Flower Moon filminin tüm dünyada aynı anda vizyona gireceği açıklandı.

Leonardo DiCaprio'nun başrolünde yer aldığı Dolunay Katilleri filmi tüm dünyada aynı anda vizyona girecek

Ünlü yönetmen Martin Scorsese'nin uzun zamandır üstünde çalıştığı, Leonardo DiCaprio'nun başrolde yer aldığı Western suç dramı Killers of the Flower Moon (Dolunay Katilleri) filmi izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.

Leonardo DiCaprio'nun başrolünde yer aldığı Dolunay Katilleri filmi tüm dünyada aynı anda vizyona girecek - 1

Seçili sinema salonlarında vizyona girmesi planlanan filmin tüm dünyada aynı anda vizyona gireceği açıklandı. 3 saat 26 dakika uzunluğundaki film, 20 Ekim'de izleyiciyle buluşacak.

Leonardo DiCaprio'nun başrolünde yer aldığı Dolunay Katilleri filmi tüm dünyada aynı anda vizyona girecek - 2

Cannes Festival gösteriminin ardından 9 dakika boyunca ayakta alkışlananan filmin bütçesi 200 milyon dolar olarak açıklanmıştı.

Resmi afişleri yayınlanan filmin kadrosunda Robert De Niro, Brendan Fraser, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion ve Tantoo Cardinal gibi isimler yer alıyor.

YEDİNCİ PROJELERİ OLACAK

Scorsese ve DiCaprio daha önce, New York Çeteleri, Göklerin Hakimi, Köstebek, Zindan Adası, Dolunay Katilleri ve Para Avcısı filmlerinde beraber çalışmıştı. Hollywood sinemasının ayrılmaz ikilisi "The Wager" adlı filmde birlikte çalışacak. Detaylar için tıklayın...

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