Leonardo DiCaprio'nun başrolünde yer aldığı Dolunay Katilleri filmi tüm dünyada aynı anda vizyona girecek

Cannes Film Festival gösteriminin ardından 9 dakika boyunca ayakta alkışlananan filmin bütçesi 200 milyon dolar olarak açıklanmıştı.

Resmi afişleri yayınlanan filmin kadrosunda Robert De Niro, Brendan Fraser, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion ve Tantoo Cardinal gibi isimler yer alıyor.

YEDİNCİ PROJELERİ OLACAK



Scorsese ve DiCaprio daha önce, New York Çeteleri, Göklerin Hakimi, Köstebek, Zindan Adası, Dolunay Katilleri ve Para Avcısı filmlerinde beraber çalışmıştı. Hollywood sinemasının ayrılmaz ikilisi "The Wager" adlı filmde birlikte çalışacak. Detaylar için tıklayın...